Fátima Bernardes presta homenagem no aniversário de Túlio Gadêlha: 'Te amo'

Fátima Bernardes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu namorado, Túlio Gadêlha. O deputado federal completou 37 anos de vida nesta terça-feira, 12, e a apresentadora fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista compartilhou uma sequência de cliques do amado na praia, cachoeira, na piscina e também dos dois juntos e escreveu uma bela mensagem para ele. "Quando não está de terno no Congresso ou nas muitas reuniões, é assim que ele gosta de passar os dias: perto da natureza, da praia, de mim. Conhecendo novos lugares, se exercitando, aproveitando cada minuto", contou a famosa.

Em seguida, Fátima contou que eles vão passar a data distantes, já que Túlio vai viajar a travalho. "Hoje vai ser um aniversário diferente. Ele está a caminho de Baku, no Azerbaijão, pra participar da Cop29 - a conferência do clima. Ele ama o trabalho que faz também. Por isso, mesmo longe, sei que ele não está triste porque sabe da importância da missão. Felicidades, amor. Saúde e lindos momentos pra você nesse novo ciclo. Te amo", declarou a apresentadora.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão juntos há sete anos. No dia 2 de novembro, eles completaram mais um ano de relacionamento e a apresentadora falou sobre a data especial. "Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveu na legenda ao compartilhar cliques dos dois juntos, usando roupas brancas.

Fátima Bernardes é pega de surpresa com presente de Túlio Gadêlha

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes foi surpreendida pelo namorado, o político Túlio Gadêlha, neste domingo, 10. Ao chegar de viagem, ela foi recebida pelo amado, com quem está há sete anos, e ganhou uma surpresa superfofa.

No feed do Instagram, Túlio compartilhou um vídeo mostrando os momentos antes da chegada de Fátima. "O voo de Fátima atrasou, e cá estou eu esperando por ela. Acho que tive uma ideia", disse ele. Em seguida, ele vai até uma máquina de pegar pelúcias e consegue pescar um unicórnio cor-de-rosa. Confira!

