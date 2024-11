Fátima Bernardes é pega de surpresa com presente de Túlio Gadelha: 'Sorte'

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes foi surpreendida pelo namorado, o político Túlio Gadelha, neste domingo, 10

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes foi surpreendida pelo namorado, o político Túlio Gadelha, neste domingo, 10. Ao chegar de viagem, ela foi recebida pelo amado, com quem está há sete anos, e ganhou uma surpresa superfofa.

No feed do Instagram, Túlio compartilhou um vídeo mostrando os momentos antes da chegada de Fátima. "O voo de Fátima atrasou, e cá estou eu esperando por ela. Acho que tive uma ideia", disse ele. Em seguida, ele vai até uma máquina de pegar pelúcias e consegue pescar um unicórnio cor-de-rosa.

A apresentadora logo passa pelo portão de desembarque do aeroporto e sorri ao ver o namorado. Ao encontrá-lo, fica feliz com o mimo que ele trouxe. "Que sorte a nossa", escreveu Túlio na legenda.

Nos comentários, os internautas se surpreenderam com o fato de Túlio ter conseguido 'pescar' o bichinho na máquina. "Primeira pessoa que vi ganhar um bichinho nessas máquinas", disse um.

"Eu nunca consegui...", lamentou outro. "Vou voltar a tentar pegar bichinhos de pelúcia. Eu amo", opinou uma terceira pessoa. "Por um segundo eu levei um susto achando que ia ser aquelas edições que a pessoa sai de dentro da máquina kkkkkk. O sorriso da Fátima segue sendo o mais lindo do mundo", relatou mais uma.

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Fátima Bernardes chama atenção ao mostrar momento com Tati Machado: 'Lindas'

As jornalistas Fátima Bernardes e Tati Machado se reencontraram na noite desta quarta-feira, 6, e compartilharam cliques do momento em seus perfis nas redes sociais. As duas, que dividiram o palco do Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, por anos, continuaram amigas fora das telinhas.

Na legenda do clique compartilhado no Instagram, Fátima escreveu: "Eu estava morrendo de saudades do papo e das gargalhadas. Até já, Tati Machado". Já Tati declarou: "Talvez o Brasil todo já saiba o quanto ela é maravilhosa, mas acho que vale reforçar, né? Fatinha, dona do meu coração, obrigada por sempre ter me jogado pra cima, em tudo! Que nossos momentos juntas sejam como hoje, leves, divertidos, profundos e inesquecíveis. Nos vemos já, já!". Leia mais!

