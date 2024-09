Família de Grace Kelly pagou dois milhões de dólares a príncipe para que o casamento acontecesse

Aclamada estrela de Hollywood e princesa do Mônaco, Grace Kelly nos deixava em 14 de setembro de 1982, em decorrência de um trágico acidente de carro

Princesa de Mônaco, Grace Kelly não teve um final feliz: no dia 14 de setembro de 1982, aos 52 anos, ela morreu em um trágico acidente de carro sofrido na véspera. Enquanto conduzia o seu Rover P6 3500, na estrada de Mont Agel, na fronteira entre o Mónaco e França, ela teve um derrame e caiu de uma colina com mais de 37 metros de altura, chocando o mundo. Para relembrar a data, que completa 42 anos, a CARAS Brasil selecionou algumas curiosidades sobre a atriz americana que virou uma princesa, considerada a mais bonita da história.

Grace Kelly nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1929. Além de bem sucedido com uma empresa de tijolos, seu pai, Jack Kelly, era campeão olímpico de remo. Sua mãe, Margaret Katherine Maher, foi a primeira treinadora dos times de atletismo da Universidade da Pensilvânia.

Ainda criança, inspirada pelo tio que era teatrólogo, começou a sonhar com os palcos, mas Jack e Margaret não curtiram a ideia da filha querer ser atriz. Há boatos de que quando ela se inscreveu na Academia Americana de Artes Dramáticas, Jack não gostou. Ele teria dito que atuar era quase como ser prostituta.

Grace estreou no teatro aos 10 anos. Já nas telonas, aos 22 anos. Trabalhou como modelo em 1947 e ganhava 7,50 dólares por hora. Em 1956, foi a mulher mais fotografada do mundo. E estava sempre com óculos de sol, o que não era comum na época, tornando-se um acessório extremamente popular.

Seu primeiro filme foi Horas Intermináveis, mas ela não chamou muito a atenção pelo papel. No ano seguinte, porém, foi convidada pelo diretor Fred Zinnemann a atuar no faroeste Matar ou Morrer, e sua carreira decolou.

Sua primeira indicação ao Oscar veio com Mogambo, de 1953, mas ela só levou o prêmio no ano seguinte por Amar e Sofrer. Grace também estrelou nos clássicos Disque M para Matar e Janela Indiscreta, ambos de Alfred Hitchcock (1899-1980). Grace também ganhou três Globos de Ouro, dois BAFTA Awards e um Bambi, além de diversos outros prémios pelas suas atuações no cinema.

O CASAMENTO DE GRACE KELLY

A atriz conheceu o príncipe Rainier III em 1955, quando foi ao Festival de Cannes representando os Estados Unidos. Eles passaram o ano trocando correspondências; até que ele visitou o País e, finalmente, a conheceu. Depois de três dias, a pediu em casamento. Contudo, a família Kelly teve que pagar dois milhões de dólares a Rainier para que o casamento do século pudesse acontecer.

O grande evento foi realizado nos dias 18 e 19 de abril de 1956. Foram mais de 600 convidados, e entre eles estavam Aristóteles Onassis, Cary Grant, Ava Gardner, Gloria Swanson e Conrad Hilton.

Havia uma particularidade para a realização desse casamento da nobreza do Principado de Mônaco. As regras do Código Napoleônico e da Igreja Católica estabeleciam que eles deveriam se casar tanto em uma cerimônia civil - no dia 18 de abril -, quanto em uma cerimônia religiosa - em 19 de abril.

A breve cerimônia do casamento civil foi realizada na Sala do Trono do Palácio e durou apenas 15 minutos. Ao final, no entanto, houve 25 minutos de recitação de todos os títulos que Grace adquiriu pelo casamento. Foram mais de 140 títulos obtidos por Grace após a união civil.

Na manhã do dia seguinte (19 de abril), enquanto Grace chegava à Catedral de São Nicolau, em Mônaco, o mundo todo assistia. Na decoração, muitos tons de lilases e muitos lírios-brancos do vale.

Um fato curioso do evento foi o incidente com o anel de casamento. O príncipe Rainier estava tão nervoso que Grace precisou ajudá-lo a colocar o anel no dedo. Além disso, também chamou bastante a atenção, o bolo de casamento que tinha seis camadas e representava o Palácio de Mônaco e imagens que estampavam a história do País com açúcar.

VESTIDO DE NOIVA

O vestido de casamento de Grace é até hoje um dos mais famosos e copiados de todos os tempos, um presente da principal figurinista da MGM, Helen Rose. Ela já tinha trabalhado com Grace em quatro filmes, mas sabia que esse vestido era para ser o definitivo, e o conceito era mesmo o de realçar o conto de fadas.

A gola alta, a cor aperolada em mais de 22 metros de tafetá de seda, tulle e um bordado manual de Bruxelas de mais de 125 anos. Em vez de uma tiara ou coroa, Grace escolheu o que chamam de chapéu de Julieta, que segurava melhor o véu. As mangas e o chapéu eram bordados de pérolas. Tudo foi pensado em detalhes, mas o desenho não era 100% original. A inspiração para o modelo foi o filme O Convite (Invitation), de 1952, com Van Johnson e Dorothy McGuire.

FIM DA CARREIRA DE ATRIZ

Depois de casada, a princesa Grace de Mônaco parou de trabalhar como atriz. Mas Hitchcock nunca desistiu de tentar usá-la em seus filmes: em 1962, ela aceitou atuar em Marnie e anunciou que seria seu último papel. Entretanto, por pressão da mídia e da família real, ela abandonou o papel, que foi para Tippi Hedren, conhecida por seu papel em Os Pássaros.

Grace Kelly foi a primeira atriz a ter seu nome em um selo postal norte-americano, em 1993. Em 2007, moedas comemorativas de dois euros foram estampadas com seu rosto. E a grife Hermes deu o nome Kelly a uma de suas bolsas mais famosas, em homenagem ao fato de que ela uma vez apareceu com o acessório.

Se adaptar à vida de princesa, parece que não foi muito fácil para Grace Kally. Todas as biografias retratam o quanto a atriz sofreu, com um idioma que não era o seu (francês), isolada e sem poder trabalhar como atriz. A (fraca) biopic estrelada por Nicole Kidman, Grace, a Princesa de Mônaco, de 2014, retrata um pouco da frustração e dificuldade da estrela com seu novo papel. O filme está no acervo da Amazon Prime Video.

Mãe de três filhos, Grace foi se afastando dos holofotes. Não estava feliz por estar envelhecendo e ter engordado, e não mais ter o glamour que a fez famosa. No dia 13 de setembro de 1982, ela sofreu um derrame enquanto conduzia o seu Rover P6 3500, na estrada de Mont Agel, na fronteira entre o Mónaco e França, e o carro caiu de uma colina com mais de 37 metros de altura, chocando o mundo. Grace estava com sua filha, a princesa Stephanie, que sobreviveu.

Até hoje, a artista é considerada ícone, tanto de Hollywood, como da realeza, mesmo tendo saído de cena há décadas, após a sua trágica morte.