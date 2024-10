Esposa de Celso Portiolli faz aniversário e ganha declaração do amado; veja

Em clique raro, esposa de Celso Portiolli surge com o apresentador do SBT e recebe homenagem de aniversário do amado; veja

A esposa de Celso Portiolli, Suzana Marchi Portiolli, está fazendo aniversário nesta quarta-feira, 16, e recebeu uma declaração do apresentador na rede social. Discreto com sua vida pessoal, raramente, o comunicador do SBT posta sua família, mas, dessa vez, fez questão de homenagear a mulher.

Em seus stories, o famoso postou uma selfie ao lado da mãe de seus três filhos, Laura, Pedro Henrique e Luana. Arrumado, o casal surgiu sorridente no registro e Celso Portiolli usou o clique para a declaração.

"Parabéns ao meu amor!", escreveu o artista marcando a amada. A aniversariante repostou a publicação e também se declarou ao dizer "Te amo, meu amor".

É bom lembrar que Celso Portiolli e Suzana Marchi Portiolli estã casados desde 1992. Recentemente, eles marcaram presença no casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely e o comandante do Domingo Legalcausou ao encher uma marmita com Rodrigo Faro para levar para casa.

Celso Portiolli sofre ataques após imitar vídeo de Eliana e se pronuncia

O apresentador Celso Portiolli sofreu ataques nos últimos meses após imitar o vídeo de Eliana anunciando sua contratação pela Globo. O funcionário do SBT então se pronunciou em seus stories e explicou o motivo de ter feito uma paródia com o registro de sua ex-colega de trabalho.

Depois de ter gravado igual a loira, descendo as escadas de sua casa para pegar o crachá para trabalhar e finalizar o vídeo com o símbolo do SBT, o comunicador contou que teve a atitude por saber que iria viralizar na internet. Além disso, ele falou que está muito contente em ter o Domingo Legal com sete horas de duração e que tem muito carinho por Eliana, sua grande amiga. Relembre o que aconteceu aqui!