Ela cresceu! Lázaro Ramos homenageia a filha em aniversário de 10 anos

O ator Lázaro Ramos fez uma homenagem especial de aniversário para a filha caçula, Maria Antônia, que completou 10 anos de vida

O ator Lázaro Ramos usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à filha caçula, Maria Antônia. A pequena, que completou 10 anos de vida na quinta-feira, 23, é fruto de seu casamento com a atriz Taís Araujo.

Por meio de seus stories no Instagram, Lázaro resgatou um vídeo bastante especial feito com a herdeira. No registro, o artista aparece exaltando o cabelo de Maria Antônia e a incentivando a usá-lo solto.

"Meu amor hoje completa 10 anos. Todas as bençãos do mundo para você, minha filha. Eu te amo!", escreveu o famoso na legenda da publicação. Mais cedo, Taís Araujo também parabenizou a filha por mais um ano de vida.

Em um vídeo inédito compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, a atriz encantou ao mostrar as duas com o mesmo penteado e looks semelhantes. "Com vocês, Maria Antônia. Uma das minhas melhores criações. Feliz aniversário, meu amor! Todas as bençãos dos céus pra você, minha pequenininha!", declarou.

Além de Maria Antônia, Lázaro Ramos e Taís Araujo também são pais de João Vicente, de 13 anos. Discretas, as crianças costumam fazer raras aparições em público e em postagens nas redes sociais dos atores.

Taís Araujo no elenco de Vale Tudo

Recentemente, a TV Globo divulgou as primeiras fotos de Taís Araujo caracterizada como Raquel Accioli, protagonista de Vale Tudo, novela que deve estrear este ano na emissora. A atriz se surpreendeu ao ver alguns comentários afirmando que a deixaram mais velha para a personagem.

Em seu Instagram Stories, a artista publicou um vídeo e afirmou que está apenas sem maquiagem e com os cabelos brancos para viver a personagem; confira detalhes!

