Decoradora revela desafios do casamento de Larissa Manoela: 'Fugir do óbvio'

Em entrevista à CARAS Brasil, a decoradora Renata Paraiso dá detalhes do casamento e Larissa Manoela e André Luiz Frambach elogiam o trabalho

Larissa Manoela (23) e André Luiz Frambach (27) se casaram pela terceira vez na última terça-feira, 17, em uma cerimônia luxuosa em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A decoração foi um dos pontos que chamou atenção, por sua delicadeza e originalidade, e, de acordo com a decoradora Renata Paraiso, responsável pelo trabalho, já estava sendo planejada há meses.

"Foi um sonho, nosso conto de fadas real. Um jardim encantado e exatamente como imaginávamos. Estamos muito felizes [com o resultado]", afirmam Larissa Manoela e o marido , em entrevista à CARAS Brasil. A decoradora conta que o projeto começou a ser idealizado há cinco meses, e teve como pedido trazer elementos do filme Enrolados (Disney) e da Tailândia, país que o casal visitou.

"Meu desafio foi criar uma decoração que fugisse do óbvio, trazendo sofisticação mas respeitando o pedido do casal", afirma. "Pensei em trazer o filme da Disney de forma sutil nas guirlandas com flores entrelaçadas no altar, para fazer menção ao tema mas evitando um resultado literal."

Leia também: Padrinho de Larissa Manoela, Jean Paulo Campos se emociona ao ver amiga casando

Paraiso diz que optou por trazer cores em tons românticos, predominando o rosa-chá. Além disso, ela sabia que o segundo vestido da atriz teria aplicações de rosas, e, por isso, decidiu explorar bastante a flor, combinando com hortênsias e orquídeas.

Já para fazer alusão à Tailândia, a decoradora criou um caminho de 12 metros que teve como base o tradicional Festival das Lanternas do país, para ligar o espaço da cerimônia ao da festa. Ela conta que foram instaladas cerca de 1.000 lanternas flutuantes, em que os 230 convidados puderam passar.

"Criei um efeito lúdico, com as lanternas saindo de dentro do lago e subindo pelas palmeiras, e em um ponto abri uma espécie de túnel com estes elementos tailandeses, para criar uma emoção especial na hora de entrar no espaço da festa."

DETALHES DA DECORAÇÃO DA FESTA

Paraiso conta que o espaço de festas era sofisticado e clean, com todo o metal revestido por linho branco. "Usei o voil de maneira estratégica, com plissados nas estruturas verticais e movimentos horizontais assimétricos no teto, como nuvens, criando uma atmosfera etérea e orgânica."

Quanto ao mobiliário, ela optou por mesas confortáveis e cadeiras acolchoadas, para trazer conforto aos convidados. As toalhas de mesa foram em seda branca e as louças, da marca Strauss, e os arranjos de flores foram generosos, porém, não altos —um dos pedidos do casal.

O bar foi construído em tom rosé, e especialmente desenhado pela decoradora para a ocasião. Para a mesa do bolo, os dois optaram por não fazerem mesa de doces, dando assim um espaço especial para o The King Cake. "Criei uma bela estrutura para dar destaque ao bolo, totalmente revestida de flores, para ser um espaço perfeito para o brinde do casal."

O piso da pista de dança foi feito com plotter branco especial que facilitasse a limpeza no decorrer da noite, mesmo material usado na passarela da cerimônia. "Acho que foi um recorde, pois não me recordo de já ter visto uma passarela com mais de 50 metros de extensão", diz a decoradora.

Para superar os desafios da decoração, Paraiso liderou uma equipe de 100 integrantes, e esteve presente até os últimos momentos antes do casamento, aplicando as flores próximo à cerimônia, para evitar que murchassem.

"Criei jardins verticais na entrada da cerimônia para que a noiva surgisse como se estivesse saindo de um jardim secreto, criando suspense e muita emoção para todos os presentes", conta. "Adorei participar de um projeto tão bonito, que foi criado com muito carinho e atenção dos noivos, que têm muito senso estético e participaram de cada detalhe. Vou sentir saudades das nossas reuniões."

Leia mais em: Larissa Manoela compartilha cliques de viagem especial: 'Morro de saudades'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LARISSA MANOELA NO INSTAGRAM: