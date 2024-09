A ex-atriz Debby Lagranha mostrou nas redes sociais como foi a primeira vez da filha, Maria Eduarda, curtindo o festival Rock in Rio

Debby Lagranha usou as redes sociais para mostrar para seus seguidores como foi a primeira vez de sua filha, Maria Eduarda, de 11 anos, no Rock in Rio.

A ex-atriz e médica veterinária compartilhou em seu perfil no Instagram fotos e vídeos mostrando a felicidade da herdeira ao curtir o festival. Para o evento, Debby surgiu usando uma calça e uma blusa transparente, ambas da cor preta. Já Duda foi com uma camiseta branca e calça de moletom.

"Minha primeira vez no Rock in Rio foi com 9 anos de idade. De lá pra cá foram alguns anos de Rock in Rio, vários shows e muitas histórias pra contar... mas em especial hoje foi mágico, inesquecível! Dessa vez pude realizar o sonho da minha filha de 11 anos de ir ao seu primeiro Rock in Rio", contou a famosa.

Em seguida, Debby celebrou a parceria com a primogênita. "Minha parceira, meu fechamento, minha casca de bala... @dudaafuracao hoje foi mais um dia daqueles, pra gente guardar pra sempre na memória", completou ela, que também é mãe de Arthur, de três anos. Eles são frutos de seu casamento com Leandro Amieiro.

Filho de Debby Lagranha ganha festa temática em seu aniversário

Debby Lagranha encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Arthur, que teve como tema os dinossauros. O menino, fruto de seu casamento com Leandro Amieiro, completou três anos de vida.

Para comemorar a data especial, a ex-atriz mirim e médica veterinária realizou um ensaio fotográfico do herdeiro. Nos registros postados no Instagram, Arthur aparece todo sorridente e usando uma roupa de dinossauro. Ele também posou com os papais e a irmã mais velha, Maria Eduarda, de 11 anos.

"3 anos do meu raio de sol. Meu grude, chiclete, nenê da mamãe…. O encaixe do meu quebra cabeça! Eu nunca me imaginei mãe de menino, mas te desejei tanto Arthur. [...] Meu menino levado, arteiro e esperto... A cada dia aprendo com você! Obrigada por ter me escolhido. Saiba que nada lhe faltará, só peço que Papai do Céu te encha de saúde, te proteja e abençoe. Molequinho de personalidade forte, decidido e engraçado. É meu marrentinho favorito! Um menino doce, serelepe, carinhoso como nunca vi... Parabéns Tutu, mamãe te ama muito, muito, muito", escreveu. Veja a publicação completa!