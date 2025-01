Gabriel Godoy chega aos 41 com amor avassalador e sonhos realizados

Aniversariante do dia, Gabriel Godoy já revelou em entrevistas à CARAS Brasil seus maiores sonhos, torcidas e amores; confira a seguir!

Em seus 41 anos de vida, Gabriel Godoyacumula sonhos realizados, mais de 20 dedicas à carreira e, desde 2023, vive um amor avassalador com a atriz baiana RaissaXavier (33). Sempre imerso no mundo das artes, ele já tem projetos para os próximos meses.

Nascido em São Paulo, Gabriel Godoy se formou na Escola de Arte Dramática da USP . Ele começou sua carreira no teatro e a estreia no cinema veio 2008, com o filme argentino Detrás del sol: Más cielo. Já sua trajetória na TV começou em 2014 na novela Alto Astral (Globo).

Desde então, ele vem se destacando pela versatilidade entre papéis cômidos e dramáticos. Só nos últimos anos, o ator esteve em produções como A Divisão (Globoplay), Impuros (Star+) e Assédio (Globoplay), e se prepara para o remake de Dona Beja, produzido pela Max.

No último ano, por exemplo, ele realizou uma de suas grandes torcidas através do trabalho. No papel de Chicão, da novela Família é Tudo (Globo), ele conquistou o título de galã. "Era uma torcida minha que aqui dentro eles me enxerguem [...] porque é um mercado muito difícil. Colocam a gente em gavetas. Então, que me enxerguem também em outro lugar", afirmou, à CARAS Brasil.

E não foi apenas dessa vez que ele conseguiu realizar um sonho profissional. Em 2019, quando vivia Galdino em Verão 90 (Globo), o artista revelou que seu maior objetivo era fazer um projeto criado por si mesmo.

Em outra entrevista à CARAS, concedida em 2023, ele contou que se tornou dono da produtora Prelúdio, e que, desde então, tem se apaixonado pela produção. O ator ainda assegura que e que é grande defensor de que atores aprendam a administrar suas carreiras e se tornarem multi-artistas.

AMOR AVASSALADOR

Junto de Raissa Xavier desde junho de 2023, Gabriel Godoy já pensou, inclusive, em transformar a história dos dois em um filme. Apaixonado, o artista assegura que conhecer a amada mudou sua vida para melhor.

"A nossa história é engraçada e bonita. A gente tem até vontade de fazer um filme, um projeto sobre a nossa história. Porque a gente se conheceu no pré-carnaval do Rio de Janeiro, e eu sou de Salvador. A gente nunca tinha sido apresentado antes, apesar de ter muitos amigos em comum e a gente ficou se paquerando durante umas duas horas em um bloquinho", contou Raissa, também à CARAS Brasil.

Segundo ele, na época ele estava um pouco tímido por ter saído de um relacionamento longo e lhe faltava um pouco de "agilidade" para a vida de solteiro. Mas apesar da trava, ele acabou se soltando e o romance aconteceu sem muitas barreiras.

"Eu fiquei muito tempo casado, tinha me separado e aí eu tava ali, com a de solteiro nova. E o que aconteceu foi avassalador. Poderia ser só um beijo de carnaval, uma paixão de carnaval, mas a gente não parou de se encontrar, não parou de se falar."

