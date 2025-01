Thiago Pantaleão fala sobre possibilidade de escrever música com Pabllo Vittar: 'Reconhecer'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Pantaleão revela desejo de colaborar com Pabllo Vittar e outros artistas brasileiros

Thiago Pantaleão (27) ainda colhe o sucesso de Nova Era, seu segundo álbum de estúdio lançado no ano passado. No entanto, a aguardada parceria com Pabllo Vittar (31) ainda não veio. Não que trabalhar com a drag queen não seja um desejo do cantor.

Em entrevista à CARAS Brasil, o intérprete de Malícia revela o desejo de escrever música e colaborar com a dona de Batidão Tropical Vol.2. Ele também cita outros talentos e ressalta como seria a música ideal para marcar esse trabalho.

"Tem a Pabllo Vittar, a Anitta, tem a Ludmilla, tem a Liniker, tem Os Garotinhos...Meu Deus, eu aprendi muito, eu cresci com uma criação muito de ouvir a música evangélica, a música internacional. E eu tô tendo prazer em reconhecer uma música brasileira, principalmente pop brasileiro, também no auge do pop brasileiro, então tem vários artistas que eu quero muito colaborar, que eu quero muito fazer música", diz.

"A Marina Sena, é uma fantástica e antiga desde que ela surgiu. São vários artistas. Com a Pabllo iria uma música mais agitada, uma música farofona bem conceitual, bem boa pra dançar, pra curtir, pra viver", entrega o artista.

Thiago comemora todo o sucesso de Nova Era e revela que começou a criar o projeto musical de uma forma diferente no início. No entanto, as coisas tomaram novos e satisfatórios rumos, o que chegou ao resultado final.

"Estou muito feliz com a recepção do público, Nova Era é um álbum ambicioso e diferente do que comecei fazendo. Ver como a galera está recebendo, continua escutando e abraçando minha arte eu fico com o sentimento de só gratidão porque é difícil ser um artista nesse país", conclui o cantor.

