Lucy Ramos presta bela homenagem no aniversário do marido: 'Meu amor'

A atriz Lucy Ramos, que está à espera de sua primeira filha, escreveu uma bela declaração no aniversário do marido, Thiago Luciano

LucyRamos usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu marido. Nesta segunda-feira, 13, Thiago Luciano completou 45 anos e a atriz compartilhou alguns cliques dos dois juntos e se declarou.

"Hoje é dia de comemorar o nascimento desse presente que a vida me deu: Thiago Luciano! Eu não sou tão boa nas palavras e declarações como ele, mas quero deixar registrado que nos meus sonhos mais felizes, pedi alguém como você e fui abençoada com a sua presença. Feliz seu dia, meu amor! Amo caminhar de mãos dadas com você", escreveu a artista na legenda da publicação.

Lucy e Thiago estão juntos há 18 anos e em novembro do ano passado anunciaram que estão à espera da primeira filha, que se chamará Kyara. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou que ela e o marido sofreram "pressão externa" para ter filhos mais cedo, porém, a pequena chegou na hora certa.

"Vivemos muitas coisas e isso é uma nova etapa da nossa vida, que estamos prontos. Tem uma certa vantagem de ter engravidado nessa idade, tenho uma experiência, já vivi tantas coisas. Tem uma consciência de como educar, um caminho... claro, na prática, é outra coisa. A maturidade ajuda nisso", disse ela.

Lucy Ramos exibe pintura na barriga

A atriz Lucy Ramos surpreendeu os fãs ao mostrar que fez uma pintura artística feita em sua barriga. No feed do Instagram, a artista mostrou o resultado final do desenho e brincou com o fato de sua gestação ter se tornado o tema principal para muita gente que interage com ela.

Nas imagens, ela mostrou que fez um rosto em sua barriga. Em uma das fotos, a boquinha pintada na barriga da atriz aparece ganhando uma garfada de macarrão. Em outro registro, uma garrafinha de água. "Nessas foto vemos uma protagonista que tem recebido muito carinho e atenção e ao seu lado vemos eu. A caracterização dessa barriga fez sucesso por aqui, viu? Amo quando a família embarca junto", brincou a atriz na legenda. Veja a publicação!

