Bia Miranda revela detalhes da briga com DJ Buarque por guarda do filho

Bia Miranda e DJ Buarque iniciaram um conflito após a ex-A Fazenda alegar que o ex-companheiro a impedia de ver o filho; saiba detalhes

O conflito entre Bia Miranda e DJ Buarque, que ficou entre os assuntos mais comentados no último domingo, 12, ganhou um novo capítulo. Tudo começou após a influenciadora digital alegar que o ex-companheiro a impedia de ver o filho, Kaleb, de 7 meses.

Buarque, por sua vez, rebateu as acusações de Bia Miranda e negou que a tenha proibido de visitar o herdeiro, uma vez que os dois moram no mesmo condomínio. Agora, em entrevista ao portal LeoDias, a ex-participante de 'A Fazenda 14' contou detalhes da briga com o músico pela guarda de Kaleb.

De acordo com a neta de consideração de Gretchen, a relação com DJ Buarque após o término seguiu tranquila até ela iniciar um novo romance com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Segundo Bia, o músico mudou o comportamento com a chegada do atual namorado.

"Quando eu conheci o Samuel, aí começou o inferno, né? Ele falou que não queria deixar o Samuel no mesmo ambiente que o Kaleb. E eu até entendi, pensei: ‘Pô, é preocupação de pai, né? Um homem perto do nosso filho, assim, do nada, sem a gente conhecer direito'", declarou ela.

"No começo, eu entendi, mas depois ele começou a querer mandar demais, começou a se comportar de uma maneira que parecia que eu era uma boneca dele, que eu tinha que fazer o que ele mandava", continuou Bia Miranda, afirmando que, caso não fizesse o que Buarque quisesse, era ameaçada de não ver mais o filho.

Na sequência, a influenciadora digital explicou que o ex-casal possuía um contrato, mas como não entende muito sobre o assunto, acabou sendo manipulada. "Ele me disse que era para o Kaleb ficar 15 dias comigo e 15 dias com ele. Eu perguntei: ‘Se eu assinar, vai ficar tudo em paz?’ E ele respondeu que sim, que era para ter paz. Então, eu assinei, porque eu queria paz", disse.

Bia Miranda finalizou o assunto explicando que pagava ao filho entre 12 e 15 mil de pensão. No entanto, segundo ela, DJ Buarque passou a pedir R$ 30 mil, alegando dificuldades em pagar o aluguel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Beatryz (@reserva.biamiranda)

O que Buarque disse sobre Bia Miranda?

Após Bia Miranda afirmar que não pode ver o filho Kaleb, de sete meses, DJ Buarque contou a sua versão dos fatos por meio de uma sequência de vídeos em seus stories no Instagram no último domingo, 12.

"Eu já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, para mim é indiferente. Para mim, nada do que está acontecendo é novidade. Quem é pai ou quem é mãe, acredito eu que não vá querer viver em um ambiente com um bando de loucos, em um ambiente com pessoas usando drogas o dia inteiro com uma criança de sete meses sendo formada, sendo criada. O ponto principal é a saúde mental do meu filho, a sanidade mental do meu filho, a criação do meu filho, a forma que o meu filho vai ser tratado. Isso vai ser sempre o ponto principal", começou ele; confira detalhes!

Leia também: DJ Buarque se declara para o filho em meio à briga com Bia Miranda