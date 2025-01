Saiba como a ida de Gracyanne ao BBB pode causar reencontro de ex-casais

Confinada no BBB 25, Gracyanne pode encontrar Belo e Viviane Araújo, contratados da Globo, nos estúdios da emissora quando sair do reality

Gracyanne Barbosa (42), confinada na casa do BBB 25 ao lado de sua irmã, Giovanna (26), pode reencontrar algumas pessoas de seu passado quando sua participação no reality chegar ao fim. Isso porque a casa mais vigiada do Brasil fica nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, mesmo local onde seu ex-marido, Belo(50), e Viviane Araújo (49), ex do cantor antes de Gracy, vão circular como contratados da Globo. Saiba mais sobre como a ida de Gracyanne ao BBB pode causar um reencontro de ex-casais.

Reencontro pelos corredores do Projac?

O anúncio de Gracyanne no BBB não passou batido pelos internautas que, além de criarem memes, apontaram uma coincidência engraçada relacionada ao passado amoroso da musa fitness: Belo, seu ex-marido, integra a equipe da Globo como jurado da nova temporada do The Masked Singer Brasil, assim como Viviane Araújo, antiga esposa do cantor antes de Gracy, que está na novela das sete da emissora, Volta por Cima.

Na web, brincadeiras sobre um possível encontro entre os três pelos corredores ou restaurante do Projac marcaram presença: "Se organizar direitinho, todo mundo se encontra", escreveu um influencer de entretenimento no X (antigo Twitter).

A chance dos três dividirem o mesmo espaço por acaso é pequena, dado o tamanho dos estúdios Globo, mas não inexistente — e a mínima possibilidade é suficiente para instigar o público sobre a reação do trio, já que Gracyanne é apontada como pivô no fim do casamento de Belo e Viviane.

Multiverso do Belo na Globo

As duas ex-esposas não são o único encontro que pode gerar desconforto para Belo: o jurado do programa musical também divide passado com o ex-jogador Denílson(47), com quem tinha uma dívida de 7 milhões quitada apenas em 2023, após 22 anos.

O atleta aposentado é apresentador e terá um novo programa no SportTV, canal de televisão por assinatura do Grupo Globo que também tem sua sede no Rio de Janeiro. A presença do ex-jogador e do cantor no quadro de funcionários da emissora divertiu internautas. "O 'Beloverso' tá bombando na Globo", escreveu outro perfil no X.

Gracyanne no BBB, Belo no Masked Singer e Viviane na novela das sete. Se organizar direitinho, todo mundo se encontra no bandeijão do projac. — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 9, 2025

