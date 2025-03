Grávida, Dani Calabresa se joga na folia com o marido

Grávida do primeiro filho, Dani Calabresa se jogou no Carnaval acompanhada pelo marido Richard Neuman e exibiu a barriguinha

Nesta segunda-feira, 3, Anittarealizou um show no Carnaval da Cidade, evento que aconteceu no Centro Poliesportivo Tietê, em São Paulo.

A cantora convidou alguns amigos para conferir a apresentação de cima do palco, entre eles estava Dani Calabresa.

Acompanhada pelo marido Richard Neuman, a humorista se jogou na folia e se divertiu muito. Com um vestido branco tomara que caia, Dani exibiu a barriguinha da primeira gravidez.

Ela e Richard estão à espera de um menino que ainda não teve o nome revelado.

Primeiros sintomas

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Ao que parece, a humorista está radiante com a primeira gravidez, porém nem tudo são flores.

Recentemente, a famosa publicou um vídeo em que comenta sobre as suas primeiras impressões da gestação.

"Xixi, sono e pum. Esse é o resumo do começo da minha gravidez. Gente, vocês não sabem! Dá vontade de fazer xixi toda hora. A bexiga fica solta e o intestino preso toda hora. Então, é xixi e pum. Durmo um pouco, acordo para mijar, peidar e volto a dormir. Ser mãe não é padecer no paraíso. É peidar em qualquer lugar e toda hora. Às vezes, chego em casa sem saber se estou suada, de andar na rua, ou se eu me mijei tudo. Só imagino o bebê aqui dentro pisando na minha bexiga como se fosse um balão inflável", disse ela.

Dani ainda revelou que tem consumido muita chia para tentar regular o intestino. "Chia em tudo. Torçam para mim. Até abril acho que consigo ir ao banheiro", brincou. Dani e Richard Neuman serão papais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

A humorista famosa revelou que passou pelo procedimento de Fertilização In Vitro (FIV) para conseguir engravidar.

Leia também: Dani Calabresa exibe barrigão de gravidez ao posar de biquíni