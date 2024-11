Angélica surge no Instagram de bota ortopédica e muletas: 'Novas amigas'

Após torcer o pé no Dia da Consciência Negra, a apresentadora Angélica surgiu em suas redes sociais para atualizar sobre a saúde

A apresentadora Angélica noticiou, com muito bom humor, sobre seu estado de saúde após torcer o pé no último feriado, 20, Dia da Coonsciência Negra. Nesta terça-feira, 26, a apresentadora apareceu nos Stories do Instagram usando uma bota ortopédica e também mostrou as muletas. Na ocasião do acidente, a artista estava em um local paradisíaco com familiares e amigos.

Na gravação, enquanto era produzida para trabalhar, a apresentadora divertiu-se ao mostrar que guardava o celular dentro da bota. Sorridente, Angelica exclamou: “Não vamos deitar para isso. Final do ano tá aí, a gente continua trabalhando. Vai de muleta, mas vai”, enfatizou.

Os acessórios escolhidos pela apresentadora tinham detalhes na cor rosa. “Porque eu sou muito menininha”, brincou a esposa de Luciano Huck. Na legenda da gravação, a artista nomeou os acessórios de “novas amigas”.

50 & Uns: o novo programa de Angélica

Atualmente, Angélica está a frente do programa 50 & Uns, que traz uma proposta parecida com o seu antecessor, 50 & Tantos em que a loira recebia convidadas na sua própria casa, para refletir temas como envelhecimento, rivalidade feminina e prazer. Mas desta vez, os homens que são os entrevistados para debater pautas como sexo, corpo, poder e família.

Inclusive, devido ao afinco em debater assuntos 'tabus' em seus novos projetos, Angelica revelou que se tornou alvo de críticas, especialmente dos filhos, que se sentiram incomodados. "Quando comecei a me colocar com assuntos que são tabus, deu uma assustada. As pessoas julgam, mas não me incomodo com isso, porque acho importante, eu, Angélica, falar”, defendeu-se em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil.