Claudia Raia comemora aniversário com festinha ao lado de amigos e família

A atriz Claudia Raia, que completa 58 anos, reuniu amigos e familiares para celebrar o aniversário antecipadamente em uma festinha

Claudia Raia iniciou as comemorações de seu aniversário antecipadamente! A atriz, que completa 58 anos de vida nesta segunda-feira, 23, ganhou uma festinha especial de amigos e familiares no fim de semana, com direito a bolo personalizado, e deu início às celebrações.

Por meio das redes sociais, Claudia compartilhou algumas imagens da comemoração ao lado dos filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. "Começou cedo as comemorações do meu niver, que é amanhã, 23/12, meu marido amado Jarbas Homem de Mello reuniu amigos que eu amo", escreveu ela na legenda.

Em seguida, a artista publicou um registro especial com as atrizes Paolla Oliveira e Marcella Rica, que já interpretaram filhas de Claudia Raia em novelas. As duas famosas também marcaram presença na festinha antecipada de aniversário da amiga.

O bolo da aniversariante foi decorado com estrelas na cor prata, além de uma taça no meio do doce com uma miniatura dentro representando Claudia. Recentemente, a estrela compartilhou uma reflexão sobre comentários negativos que recebe na internet, principalmente a respeito de sua idade.

"'Depois dos 50 anos é só ladeira abaixo'. Os 50 anos são a minha melhor década até hoje. Amor, eu estou 'super' no game", refletiu Claudia Raia. Sem se intimidar com as críticas, no vídeo, ela fez caras e bocas exibindo a beleza, com uma produção profissional.

Claudia Raia celebra aniversário de 58 anos

O encontro dos filhos de Claudia Raia e Edson Celulari

Alerta fofura! Recentemente, Enzo Celulari usou as redes sociais para compartilhar um momento especial: a primeira vez em que os quatro filhos de Claudia Raia e Edson Celulari estiveram juntos.

No vídeo publicado no Instagram, Sophia e Enzo - filhos do antigo casal - aparecem trocando gestos de carinho com os bebês Luca, de 1 ano, e Chiara, de 2, filhos mais novos dos atores com seus respectivos parceiros. Juntos, eles brincam e dão risadas enquanto interagem com os irmãos caçulas; confira detalhes!

