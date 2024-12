Wanessa Camargo mostra decoração de sua árvore de Natal com Dado Dolabella

Às vésperas do Natal, a cantora Wanessa Camargo e o namorado, Dado Dolabella, aproveitaram o dia de folga para decorarem a casa

Com uma agenda profissional lotada de compromissos, Wanessa Camargo só conseguiu separar um tempo no domingo, 22, para decorar sua casa para as festas de fim de ano. Aproveitando o dia de folga, a cantora se juntou com o namorado, o ator Dado Dolabella, para montar a árvore de Natal da residência.

Por meio das redes sociais, Wanessa compartilhou com os seguidores detalhes da montagem, iniciada do zero pelo casal e por mais duas pessoas que estavam presentes no local. Nas imagens, é possível perceber a felicidade da filha de Zezé Di Camargo ao observar o clima natalino em casa.

Dado Dolabella não apareceu nas filmagens, mas ficou responsável por registrar cada passo da companheira na decoração. A árvore de Natal montada por Wanessa Camargo é composta por pisca-pisca e algumas bolas em cores vermelho e dourado.

Recentemente, a cantora dividiu com os fãs um momento em família ao lado do namorado, do pai, Zezé, e da madrasta, Graciele Lacerda. Na ocasião, os quatro brindaram a espera de Clara, irmã caçula de Wanessa, que está prestes a chegar ao mundo.

"Celebramos a espera pela Clarinha, que está a caminho e já é muito amada por nós", declarou a ex-participante do BBB 24, mostrando a felicidade da família feliz vídeo publicado.

Arraste para o lado e confira a árvore natalina de Wanessa Camargo:

