Campeã do BBB 11, Maria Melilo revela que luta contra câncer a inspirou a fazer ações sociais

Em entrevista à CARAS Brasil, a campeã do BBB Maria Melilo conta como momento a inspirou e revela quais os planos para o fim de ano

Desde que venceu a 11ª edição do BBB e superou a batalha contra um câncer no fígado, Maria Melilo (41) se sentiu inspirada a trabalhar em ações sociais. Há 13 anos, a atriz aproveita a época do Natal para levar presentes a crianças em comunidades e, neste ano, não foi diferente.

Neste domingo, 22, Maria Melilo esteve na comunidade Parque Mundo Novo , localizada na Zona Norte de São Paulo, para destribuir presentes para as crianças. Ao lado dela, esteve seu amigo DiCesar(58) e o repórter Cadu Crevelario.

"Em datas festivas, procuro uma maneira de trocar afeto e dar presentes. No Natal, por exemplo, uma época em que todos ficamos mais sensíveis, acho imprescindível estar perto das crianças, até porque muitas dela ficam na esperança de que o 'bom velhinho' apareça e atenda seus pedidos", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

Melilo explica que se dedica há bastante tempo para ações como essa. "Já são 13 anos realizando essa ação. Desde que participei do BBB e no mesmo ano venci um câncer, determinei que estaria sempre que possível envolvida em ações sociais. Tento com muito carinho retribuir cada sorriso. Parece lugar comum dizer, mas isso não tem preço."

Quanto às festas de fim de ano, a atriz já tem tudo planejado: Passará o Natal em sua casa, em São Paulo, na companhia de alguns amigos, e o ano novo tem um destino especial. "Vou para Fernando de Noronha, meu paraíso particular! Amo aquele lugar, tenho isso nos últimos anos, é maravilhosos demais", completa.

