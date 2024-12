Claudia Raia rebate críticas a mulheres com mais de 50 anos

'Minha melhor década', disse; Claudia Raia rebateu com bom humor comentários maldosos sobre a suposta "decadência feminina" após os 50 anos

Nesta quinta-feira, 05, Claudia Raia dividiu uma reflexão nas redes sociais e rebateu aos haters sobre como se sente tendo mais de 50 anos. A atriz, de 57 anos, fez o vídeo para provocar aqueles que se referem a chegada da mulher ao marco como o período de "ladeira abaixo", apontando que é a melhor fase de sua vida.

"'Depois dos 50 anos é só ladeira abaixo'. Os 50 anos são a minha melhor década até hoje. Amor, eu estou 'super' no game", refletiu a artista. Sem se intimidar com as críticas, no vídeo, ela fez caras e bocas exibindo a beleza, com uma produção profissional.

Nos comentários, fãs exaltaram a aparência e autoestima de Claudia: "Você sempre esteve no game. Maravilhosa!", comentou um fã, “Toda mulher deve abandonar essas crenças negativas sobre si. O autoamor deixa todas mais belas", refletiu uma, "Que mulher meus amigos!", elogiou uma terceira seguidora do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Recentemente a atriz compartilhou outra reflexão ao aparecer sem maquiagem nas redes sociais: "A maior conquista nesta vida é aprender a apreciar o que se vê no espelho todos os dias. Te convido a aproveitar esse mergulho", escreveu a artista. No vídeo, Raia remove a maquiagem e se admira em frente ao espelho.

Claudia Raia desabafa sobre etarismo: 'Mulheres desaparecem'

Na última quinta-feira, 7, Claudia Raia foi entrevistada por Fabi Saad no programa Mulheres Positivas, da Record News. Durante a conversa, a atriz falou sobre os desafios enfrentados ao longo do tempo, especialmente no mercado de trabalho e na indústria do entretenimento. Com 40 anos de carreira, a famosa iniciou a entrevista destacando seu papel como figura pública na luta pela representatividade feminina.

“Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: ‘Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente!’ Mesmo com a carreira que construí, vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos", disse ela.