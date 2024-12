Isabela Souza revela qual é a sua tradição de Réveillon

A atriz Isabela Souza contou o que não pode faltar em sua noite de Natal e qual é a tradição que sempre faz no Réveillon

A atriz Isabela Souza já está pronta para seguir sua tradição de Réveillon. Em conversa com a CARAS Brasil, ela contou que tem um ritual que sempre faz no final de ano para entrar no Ano Novo com o pé direito.

"Todo final de ano eu faço duas listas: uma de agradecimentos (tento lembrar do máximo de coisas possível) por tudo que conquistei, pela minha saúde e da minha família e por estar completando mais um ano – e uma lista com metas e objetivos para o próximo ano. Sempre traço um “plano” para o ano seguinte com meus principais sonhos e metas. Me ajuda muito a me manter focada nos meus sonhos e sempre constante na minha rotina!", revelou.

Além disso, a estrela também contou que o não pode faltar em sua noite de Natal. "Muita comida boa e família reunida. Eu e minha família também amamos fazer amigo oculto e jogos tradicionais dessa época. Lembro de ter curtido muitas festas de Natal na casa da minha avó e me divertir com as brincadeiras que minhas tias criavam. É uma delícia!", afirmou.

O casamento de Isabela Souza

Em 2024, a atriz Isabela Souza, que brilhou nas séries Juacas e Bia, da Disney, se casou! Ela oficializou sua união com Rafael Florenzano em uma cerimônia ao ar livre no dia 10 de fevereiro de 2024 em Vargem Grande, Rio de Janeiro. O casal trocou juras de amor em uma celebração intimista e romântica.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido de noiva branco com saia de tule e rendas no corpo. Além disso, ela completou o visual com véu longo e buquê de flores brancas.

“Foi um dia que superou minhas expectativas. Confesso que passei as últimas semanas com muita ansiedade e medo de algo dar errado. Mas quando me vi de noiva todo o nervosismo passou e simplesmente vivi cada segundo daquele momento ao lado das pessoas que mais amamos no mundo – nossas famílias e amigos mais próximos. Uma data cheia de amor e alegria que vai ficar guardada nas nossas memórias para sempre!”, disse ela.

Vale lembrar que os noivos se casaram no civil ao longo da semana. No dia 8 de fevereiro, eles assinaram a documentação da união e mostraram os looks nas redes sociais. Inclusive, eles compartilharam um vídeo romântico.

Foto: Caio e Mila Fotografia

