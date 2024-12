Ator da série Elite, André Lamoglia revela o que gosta de fazer no Natal e qual é o seu ritual para a virada de ano

O ator André Lamoglia já está pronto para curtir as festas de final de ano do jeitinho que mais gosta: ao lado da família. O artista contou à CARAS Brasil que não dispensa a ceia natalina ao lado de seus parentes e amigos.

“Gosto de estar com a família. Costumo passar essa noite ao lado deles, conversando, rindo e relembrando histórias. É um momento que gosto de estar 100% presente para eles, abstraindo todo o resto”, disse ele.

Além disso, o artista também confidenciou que não é supersticioso no Réveillon, mas tem um ritual que faz sempre faz na hora da virada. “Aproveito a virada do ano para agradecer tudo que conquistei e passei no ano que termina. Não sou muito supersticioso, mas se tiver um degrau por perto, tento descer dele no primeiro minuto do ano com o pé direito”, afirmou.

André Lamoglia quer voltar a atuar no Brasil

Em outubro de 2024, o ator André Lamoglia contou que também tem o desejo de voltar a atuar no Brasil. Hoje em dia, ele é um sucesso nas produções audiovisuais no exterior. Ele interpretou um dos protagonistas da série Elite, da Netflix, e também gravou a série Blood and Water.

O artista revelou qual é a sua prioridade na hora de escolher novos projetos em sua carreira. "Sempre digo que vou eu e minha mochila onde bons projetos estiverem, nesse momento estou em Nova York e atualmente morando em Madrid, mas logo logo estarei de volta ao Rio de Janeiro. Embora a primeira coisa que eu avalie é o roteiro e o personagem, e não a plataforma ou onde o projeto será filmado, está sim nos planos fazer um novo projeto no meu país, que culturalmente é riquíssimo", disse ele.

Inclusive, Lamoglia demonstrou que está de olho nas produções brasileiras e apontou um filme que é sucesso de crítica. "Um exemplo disso é o "Ainda Estou Aqui". Tenho grandes expectativas do reconhecimento da atuação da Fernanda Torres no Oscar e também do filme na categoria “Melhor filme estrangeiro”, e como brasileiro, embora eu saiba que ganhando ou não isso não diminui em nada sua atuação e a potência do filme, é motivo de muito orgulho", declarou.

