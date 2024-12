William Bonner mostra como está seu braço após acidente: 'Agora vai'

O jornalista e apresentador William Bonner voltou às redes sociais nesta segunda-feira, 23, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde

O jornalista e apresentador William Bonner voltou às redes sociais nesta segunda-feira, 23, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Após revelar que sofreu um acidente e precisou imobilizar um dos braços, ele compartilhou uma foto no Instagram fazendo um 'joinha'.

O âncora do Jornal Nacional mostrou que foi colocada uma tipoia em seu braço esquerdo e mão direita. "Os imobilizadores certos. Agora vai", escreveu ele na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas desejaram melhoras.

O que aconteceu?

No último sábado, 21, ele contou o que aconteceu. "Resolvi dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Quando eu saio de casa, passa de 8km o circuito, um exercício bom. Desses oito e tal, corri 2km, coisa que eu não fazia há muito tempo. Estava todo orgulhosão... 61 anos, correndo 2km... 'agora eu vou retomar minha forma física!', aí eu tropecei. Já estava pertinho do fim", disse ele com muito bom humor.

William também contou as lesões sofridas. "Fiz o que todo mundo faz. Intuitivamente, você estica os braços para proteger o rosto. Da mão direita, quebrou um ossinho chamado trapézio. Na esquerda, não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte, e o tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio [osso do antebraço]. Fatiou".

Por fim, ele comentou sobre a sua recuperação. "Como não saiu do lugar, não preciso operar. São quatro semanas para as coisas se estabilizarem. Tranquilo! Fico sem a mão direita, sem o braço esquerdo e vida que segue".

Aposentadoria?

O apresentador William Bonner foi sincero ao falar sobre os rumores de aposentadoria em sua carreira. Comandando de Jornal Nacional, da Globo, ele sempre é alvo de boatos de que pode ser aposentar a qualquer momento. Agora, ele comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de sair da TV. Veja o que ele disse!

