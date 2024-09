Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho, Rafael: 'Choro sua falta'

Cissa Guimarães homenageou o filho, Rafael Mascarenhas, na data em que ele completaria 33 anos; caçula da atriz faleceu em 2010

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem feita para o filho, Rafael Mascarenhas, que faleceu em 2010 vítima de um atropelamento. Em um relato emocionante, a atriz lembrou que o caçula completaria 33 anos nesta terça-feira, 24.

Em seu Instagram oficial, Cissa publicou um vídeo com diversos registros especiais de Rafael e desabafou sobre a saudade do filho, mas ressaltou que sempre celebrará o dia em que ele veio ao mundo.

"Meu menino está de aniversário hoje! 33 anos da sua chegada! Choro por não poder celebrar com você meu amor, choro por não ter que comprar um presente (uma guitarra nova!), choro sua falta física. Mas ainda assim te celebro, sempre celebrarei com todo amor que você me ensinou! E agradeço por ter sido teu ventre, tua primeira morada, e por ter aprendido tanto com você. Acredite meu lindo homem, você me tornou essa mulher que sou hoje, você me dá forças todos os dias, pq sei que você está sempre comigo!", iniciou ela na legenda.

"Feliz aniversário meu amor, meu menino, nosso anjo de luz! Salve Rafa! Feliz aniversário meu amor! O céu está em festa! Te celebro todos os dias, mas hoje em especial! Mtooooo obrigada por ter vindo pra nós! Muita luz meu amor!", completou Cissa Guimarães.

++ Cissa Guimarães dedica volta de espetáculo ao filho Rafael: 'Deixou todo esse presente'

Nos comentários, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas à artista. "Laços de amor verdadeiro são indestrutíveis! É o espírito que ama, não o corpo físico! Ele está e estará sempre em sintonia com você!", disse um internauta. "Esse laço da maternidade é eterno. Estarão ligados espiritualmente por toda a eternidade", escreveu outro.

Além de Rafael Mascarenhas, Cissa Guimarães também é mãe de Tomás Velho e do ator João Velho, frutos de seu antigo casamento com Paulo César Pereio (1940-2024).

Relembre o caso de Rafael Mascarenhas

Filho caçula de Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas morreu em 2010 após ser atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na madrugada de 20 de julho, o jovem, de apenas 18 anos, andava de skate no local, que estava fechado para manutenção, quando foi atingido por um carro em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, dois veículos estavam apostando "racha" no túnel. Rafael Bussamra, que dirigia o veículo, deixou o local do acidente sem prestar socorro. Além disso, Roberto Bussamra, pai do responsável, foi acusado de subornar policiais para ajudar o filho.