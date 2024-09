Casados, Larissa Manoela e André Frambach renovarão votos no Rock in Rio

Após se casarem em cerimônia discreta, Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovarão os votos durante ativação no Rock in Rio: "Celebração do amor"

Nesta sexta-feira, 13, o primeiro dia do Rock in Rio 2024 promete entregar não só muita música, mas bastante amor. O evento contará com a renovação de votos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach. Eles se casaram em dezembro do ano passado em uma cerimônia discreta, e participarão de um "casamento simbólico" na capela casamenteira do festival.

"Nós aceitamos esse convite porque é uma celebração do amor, da união e da felicidade. Inclusive foi por isso que gente se escolheu no meio desse universo de pessoas. A gente se uniu pelos nossos propósitos, pelo que a gente quer, pelo nosso objetivo final de vida, de família... Então tudo que vem para poder agregar a isso, a gente topa fazer!", disse André em entrevista à Marie Claire.

Na sequência, o ator compartilhou o maior objetivo do casal com o ato, que acontecerá durante a ativação de uma marca de óculos. "Mostrar para o mundo, onde as coisas estão cada vez mais descartáveis, o valor que é ter uma pessoa ao lado, o valor que é ter uma pessoa somando, fortalecendo, com união verdadeira. Isso não tem preço! Por isso a gente achou legal fazer essa campanha para poder realmente mostrar a força do amor, a força da união, a força do casal.", refletiu.

Ainda no bate-papo, Larissa Manoela confessou que quando souberam da oportunidade, "não pensaram duas vezes" para toparem. "Esses rituais são momentos em que amor nos guia, que esse sentimento tão potente e transformador está presente e se multiplica. É quando reunimos pessoas que vibram por nós e quando reafirmamos o amor que sentimos um pelo outro. Espero que a gente incentive muitas pessoas a viverem o amor em sua plenitude, da forma que for, no lugar que for, por esse mundão afora", declarou.

Larissa Manoela abre o jogo sobre casamento em casa

