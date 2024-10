Carolina Dieckmann mostra fotos raras com o marido e se declara: 'Amo até o céu'

Casalzão! A atriz Carolina Dieckmann realizou uma bela homenagem em celebração ao aniversário de 49 anos do marido, Tiago Worcman

A atriz Carolina Dieckmann iniciou a quarta-feira, 2, em clima de festa! Por meio de suas redes sociais, a artista compartilhou uma bela declaração de amor em celebração aos 49 anos do marido, Tiago Worcman, que faz aniversário no dia de hoje.

Carolina resgatou diversas fotos especiais do casal ao longo dos 17 anos de união e as reuniu em um vídeo, publicado em seu Instagram oficial. Na legenda, ela parabenizou o companheiro pelo início do novo ciclo de vida e ressaltou o quanto é apaixonada por ele.

"Dia do amor da minha vida; uma vida quase toda mesmo, porque um lance que nasce na escola... sei não, viu? Sou apaixonada por você (é comum ouvir-se dizer: - Carol é apaixonada por você). Sou apaixonada pela nossa história, pelos nossos dias juntos, pelos nossos filhos, pelo ar da nossa casa, sempre íntimo, mesmo cheia... Sou apaixonada pelo seu sorriso e pelos seus chiados", iniciou a atriz.

"Meus desejos são abençoados todo dia pela sorte que é a gente estar junto e feliz. Mesmo quando não está bom, está bem... A gente se ama. A gente se tem. Meu amor, feliz aniversário. Não sei quando vou voar com você, mas sei que sou feliz, mesmo no chão. Te amo até o céu. Ah, estou desde ontem querendo te mostrar essa música... eu esqueci, mas ela tá aqui", completou Carolina Dieckmann.

Diferente da atriz, que é bastante famosa, Tiago Worcman possui uma vida mais reservada e faz raras aparições nas redes sociais de Carol. Atualmente, seu perfil no Instagram é privado e conta com pouco mais de 500 seguidores.

Carolina Dieckmann e Tiago são pais de José, de 17 anos. Além do adolescente, a artista também é mãe de Davi, de 25 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Marcos Frota.

