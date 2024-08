Carolina Dieckmann abre álbum de fotos raras do filho caçula: 'Não crescem'

A atriz Carolina Dieckmann realizou uma homenagem emocionante de aniversário ao filho caçula, José, que completou 17 anos

Dia de festa na casa de Carolina Dieckmann! A atriz iniciou esta quarta-feira, 14, emocionando os seguidores com uma bela homenagem ao filho caçula, José Worcman, que está completando 17 anos de vida.

Em suas redes sociais, Carolina reuniu diversas fotos de momentos marcantes da vida do herdeiro, desde pequeno até os dias de hoje. Extremamente orgulhosa do filho, a famosa aproveitou a data especial para se declarar ao garoto e ressaltar o quanto ama ser sua mãe.

"Para as mães, os filhos não crescem, muito embora um dia deixem de caber no colo... e isso, na mesma medida que alivia, quase dói. Tudo que a gente quer é que eles voem, que conquistem, que evoluam, que sejam donos das próprias vidas... Mas no momento que isso acontece, ou só de pensar que isso vai acontecer, bate uma angústia imensa, estranha, de vazio, de saudade da barriga, da vida que o tempo engole, do tudo que você foi um dia, mas que num segundo deixa de ser", iniciou a artista na legenda.

"Ser mãe é muito doido... é tão forte que comporta antagonismos, é tão grande que não comporta limites. Ser sua mãe, José, tem sido uma jornada bonita, cheia de aventuras, quase todas muito alegres, e até das nossas dores, posso sentir saudade, só porque estávamos juntos...", continuou ela.

Em seguida, Carolina Dieckmann rasgou elogios ao caçula, que está se tornando um grande homem. "Tem sido incrível te ver virar esse cara cheio de personalidade, autoestima, disciplina e força de vontade, e tenho vontade de chorar só de lembrar da frase que você disse ontem, mas que já me marcou pra sempre: 'Estou ansioso pela alegria do meu futuro'. Eu não tenho dúvida que ele será alegre; com você não tem outro jeito de ser", declarou.

Além de José Worcman, fruto de seu casamento com Tiago Worcman, Carolina também é mãe de Davi Frota, de 25 anos, de sua antiga relação com o ator Marcos Frota.

Confira a publicação:

Carolina Dieckmann celebra aniversário do filho - Reprodução / Instagram

