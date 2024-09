Carolina Dieckmann mostra foto rara com o filho mais velho em data especial

Ele cresceu! Celebrando a chegada de seus 46 anos, a atriz Carolina Dieckmann surgiu em foto rara ao lado do filho mais velho, Davi

Dia de festa na casa de Carolina Dieckmann! A atriz usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 16, para compartilhar alguns registros do evento intimista realizado para celebrar a chegada de seus 46 anos de vida.

Por meio de seus stories no Instagram, Carolina posou ao lado de amigos e familiares, que se reuniram em comemoração à data especial. Nas imagens publicadas, é possível perceber a alegria da atriz no momento em que todos cantam o famoso 'parabéns'.

Além de fotos do bolo de aniversário, Carolina Dieckmann também mostrou um clique raro com o filho mais velho, Davi Frota. O jovem de 25 anos é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.

"O coração mais lindo do mundo… Me deu a sorte de nascer de mim", derreteu-se a famosa na legenda da postagem. Além de Davi, Carol também é mãe de José Worcman, de 17 anos, fruto de seu atual casamento de 21 anos com o diretor Tiago Worcman.

Confira as fotos do aniversário de Carolina Dieckmann:

Carolina Dieckmann celebra 46 anos - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmann e o filho mais velho, Davi - Reprodção / Instagram

Carolina Dieckmann celebra 46 anos - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmann surge em clima de romance com o marido

Recentemente, Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos com o marido, Tiago Worcman.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece agarradinha com o amado e também beijando sua boca e sua bochecha. "Meu amor em 3 clicks...", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Em seguida, Carol aproveitou a nova ferramenta da plataforma, que permite que outras pessoas adicionem fotos e vídeos a sua publicação, e fez um pedido aos fãs. "Agora quero ver um click do seu: manda aqui?", finalizou.