Cantor Daniel abre álbum de fotos em parque de diversões com a família

O cantor Daniel está curtindo as férias em Orlando, nos Estados Unidos, e compartilhou algumas fotos em um parque de diversões com sua família

O cantor Danielestá curtindo as férias ao lado de sua esposa, Aline de Padua, e das três filhas, Lara, de 15 anos, Luiza, de 13, e Olivia, de dois, em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para ir com a família em um parque de diversões.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou vários momentos em que aparece divertindo com a família e celebrou o período que eles passaram juntos. "Dias inesquecíveis nos parques da Universal!", contou.

E acrescentou: "Cada momento foi uma nova aventura, cheia de emoção, diversão e aquela magia que fica pra sempre no coração. Dos brinquedos incríveis aos mínimos detalhes que fazem a gente reviver a infância, é impossível não se encantar com esse lugar."

Os internautas encheram o post de elogios. "Que lindos. Com certeza momentos inesquecíveis!", escreveu uma seguidora. "Que delícia! Aproveitem bastante! Todo momento é único na nossa vida", comentou outra. "Boas férias a essa família linda, aproveitem bastante cada momento com muita alegria", falou uma fã.

Confira:

Cantor Daniel reflete sobre viver a paternidade após os 50 anos

O cantor Daniel esteve presente no Conversa com Bial e compartilhou os desafios e as alegrias da paternidade após os 50 anos de idade. Ele é pai de Lara, Luiza, e Olívia, fruto de seu casamento com Aline de Pádua.

Quando questionado por Pedro Bial sobre o nascimento da caçula, o artista detalhou a paternidade depois dos 50. "É muito bom, né?! Porque mexe com tudo, não tem jeito. E ela é muito sábia, ela sabe me tirar do sério e, ao mesmo tempo, ela me desconcerta. Tipo assim: ela me deixa bravo, às vezes, com determinadas coisas dela e quando eu chego ao extremo, ela fala: você tá feliz? Mudou totalmente a rotina dentro de casa, porque tem uma certa intrigazinha com as meninas", disse ele, com bom-humor. Saiba mais!

