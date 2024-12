Participando do 'Conversa com Bial', o cantor Daniel abriu detalhes dos desafios e alegrias de ser pai após os 50 anos de idade

Na última segunda-feira, 9, o cantor Daniel esteve presente no Conversa com Bial e compartilhou os desafios e as alegrias da paternidade após os 50 anos de idade. Ele é pai de Lara, de 15 anos, Luiza, de 12, e Olívia, de 2, fruto de seu casamento com Aline de Pádua.

Quando questionado por Pedro Bial sobre o nascimento da caçula, o artista detalhou a paternidade depois dos 50. "É muito bom, né?! Porque mexe com tudo, não tem jeito. E ela é muito sábia, ela sabe me tirar do sério e, ao mesmo tempo, ela me desconcerta. Tipo assim: ela me deixa bravo, às vezes, com determinadas coisas dela e quando eu chego ao extremo, ela fala: você tá feliz?", disse ele, com bom-humor.

"Mudou totalmente a rotina dentro de casa, porque tem uma certa intrigazinha com as meninas", completou.

Ainda durante o bate-papo, Daniel falou sobre o talento musical da filha mais velha, Lara, que encantou os internautas ao se apresentar ao lado do pai nos palcos. "Às vezes, eu a chamo para cantar comigo, puxo ela para cima do palco e ela canta. O que eu gosto da Lara, além do talento que ela tem, que eu não fico falando, porque o meu pai era assim comigo, eu meio que conduzo da mesma forma. Eu elogio muito pouco", confessou o famoso.

"Eu apoio aquilo que ela deseja fazer. Ela tem uma empatia, é muito simpática, muito querida. Eu acho que isso nela não tem preço, sabe? É uma essência", finalizou Daniel.

Quem são as filhas de Daniel?

Em novembro, Daniel deixou os internautas encantados ao abrir registros da festa de debutante da primogênita, Lara. Sendo o príncipe da celebração, o artista brilhou ao dançar a tradicional valsa com a filha mais velha. Mas, além dela, o cantor é pai de outras duas meninas.

Casado com Aline de Pádua desde 1999, ele também é pai de Luiza, de 12 anos e Olivia, a caçula da família, de apenas três anos de idade. Que tal conhecer um pouco mais sobre a família de Daniel? Veja os detalhes clicando aqui.