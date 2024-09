Bruno Gagliasso impressiona com homenagem para Giovanna Ewbank

O ator Bruno Gagliasso se declarou para a esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que completou 38 anos neste sábado (14)

Bruno Gagliasso usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que completou 38 anos de vida neste sábado, 14.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada, com quem tem três filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4, e na legenda rasgou elogios e se declarou para ela.

"Todo dia eu aprendo um pouco mais com você. Gosto de ficar te vendo, te admirando. Assistindo você ser você. É linda e forte. É a leoa. Não tem um dia que eu não pense 'que mulher incrível!'. Eu amo ter uma vida com você e tudo o que construímos. E tudo que ainda planejamos fazer. Eu te amo e desejo que seus 38 seja muito amor. Feliz aniversário!", escreveu Gagliasso.

Giovanna respondeu a homenagem do marido. "Te amo meu amor! Daqui até o infinito! Eu amo ser sua mulher!", declarou ela no comentário do post.

Giovanna Ewbank choca ao conhecer local pela 1ª vez

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que conheceu o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, pela primeira vez nesta sexta-feira, 13, um dia antes de seu aniversário de 38 anos. Com casa na cidade carioca, a esposa de Bruno Gagliassou chocou com a revelação. Os famosos foram ao local para um evento e a ruiva ficou encantada com a oportunidade de apreciar o ponto turístico.

"Olha o presente que eu ganhei na véspera do meu aniversário! Eu nunca tinha vindo ao Cristo Redentor, e poder estar aqui hoje, foi especial demais! Eu pude agradecer a minha vida, a minha família e a todas as bençãos que Deus tem me concedido nesses anos todos. Ele sempre foi muito bom na minha vida! E eu fico muito feliz de hoje poder agradecer aqui, um pouquinho antes de completar 38 anos", contou ela na legenda. Veja as fotos!