Bianca Andrade surpreende com mudança no visual em comemoração aos 30 anos de idade

Celebrando mais um ano de vida, Bianca Andrade arrancou suspiros dos seguidores ao exibir corte surpreendente que fez nos cabelos

Nesta terça-feira, 15, Bianca Andrade surpreendeu os seguidores ao exibir o novo corte de cabelo. Celebrando seu aniversário, a empresária usou as redes sociais para mostrar que, agora, os fios que eram longos, estão cortados no estilo chanel.

"Oi, sonhados 30 anos", disse ela na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Ameiiiiii", disse Juliette. "Lindaaa, parabéns", desejou Dani Calabresa. "Quando ela corta o cabelo Chanel assim é porque vem coisa boa aí!", ressaltou uma fã.

Veja como ficou:

Escolha dos looks

Recentemente, Bianca Andrade chamou atenção de seus seguidores para seu "look boss" e afirmou que as críticas servem como validação. A empresária mostrou em seu Instagram que apostou em um look monocromático em cinza composto por regata, maxi blazer, bermuda em alfaiataria e botas até o joelho e com salto alto.

"Este aqui vai te irritar, mas eu amo. Quanto mais te irrito, mais eu sei que estou no caminho certo como essa mulher autêntica. Independentemente do meu estilo, a gente tende a achar que a moda serve para enjaular a gente, colocar em caixinhas, quando na verdade deveria ser o contrário", disse ela.

Bianca também sugeriu uma nova perspectiva aos seguidores para as suas roupas. "A gente acha que a roupa que está vestindo é para agradar a sociedade, quando na verdade é para a gente se agradar. O comentário coerente a se fazer é 'Que autêntica! É isso! Vai ser feliz!", concluiu.

Recentemente, Bianca Andrade foi bastante criticada ao lançar a linha de bases em stick da Boca Rosa, a sua marca de maquiagem. A digital influencer postou diversos vídeos em que aparece na fábrica e mostrou que a embalagem foi reformulada. Muitos fãs reclamaram, afirmando que os produtos apresentavam problemas na hora de abrir e fechar.

Além disso, a empresária também fez questão de escrever uma carta aberta para os seguidores. "Você tem noção do quanto sou grata por você se importar tanto com cada produto meu a ponto de elevar a régua de um mercado de cosmético inteiro? Você me encoraja, me desafia. Você me desafia a criar uma cartela de cores de base que estremeceu a indústria brasileira de maquiagem e trouxe consciência para o racismo cosmético. Você me desafia a ser autêntica, a contar minha própria história. Você me desafia a ser independente e acreditar nos meus sonhos. Você me desafia a ser gigante e mostrar que mulheres são capazes, sim, de revolucionar", começou ela. Em seguida, ela admitiu suas falhas.