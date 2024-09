Bel Kutner posta vídeo para celebrar os 19 anos do filho

Bel Kutner compartilhou um vídeo nas redes sociais para celebrar os 19 anos do filho Davi, que tem esclerose tuberosa, autismo e epilepsia

A atriz Bel Kutner usou as suas redes sociais para celebrar os 19 anos do filho Davi, fruto do seu relacionamento com Fabio Mondego.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em queo jovem aparece dançando com o professor Marcelo Chocolate. "Marcelo Chocolate e Davi, comemorando seus 19 anos de vida.

Um rapaz!!! Quem dança é mais feliz", escreveu ela na legenda da publicação.

Em julho, Bel fez uma publicação nas redes sociais e comentou sobre a criação do filho, que tem esclerose tuberosa, autismo e epilepsia. "Esse é o Davi. Meu gigante, meu filho e meu maior desafio. Aqui fotos fofas, danças divertidas… Mas o dia a dia tem sido uma busca incansável por estratégias para o nosso bem-estar. Davi tem esclerose tuberosa, é autista e tem epilepsia de difícil controle. Tem crises de violência e ansiedade. Uma adolescência mais difícil do que a maioria, mas, infelizmente, uma situação que acontece em muitas famílias que, como nós, lutam em busca do bem-estar e segurança dos filhos", disse ela, na ocasião.

O último trabalho de Bel Kutner foi como Lídia na novela Travessia, exibida em 2022 pela Rede Globo.

Maternidade atípica

Bel Kutner é atriz e diretora, são anos no ramo, mas a trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito maternidade. Sempre presente na vida do filho, ela é destaque nos palcos da vida com seu papel de mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre sua intimidade e confessa sobre educação do herdeiro: "Responsabilidade, preocupação e boleto".

A atriz é mãe de Davi, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com o músico Fabio Mondego. O jovem ele tem esclerose tuberosa, epilepsia também foi diagnosticado com autismo. A síndrome é uma doença rara, ainda pouco conhecida e com um diagnóstico difícil.

Bel avalia que a sociedade é bastante capacitista, o que foi um desafio na criação de seu filho. E não é só as pessoas, mas a atriz também menciona que muitas estruturas das cidades não foram pensadas para inclusão: "Todos os assuntos ligados a inclusão são importantes a todos, não só para deficientes. As cidades não foram pensadas para isso [incluir as pessoas]".

Sobre ser mãe atípica, termo usado para se referir a mulheres que possuem filhos que vivem com alguma deficiência física ou intelectual, Bel Kutner declara: "Só aumenta o que toda mãe tem: responsabilidade, preocupação e boleto".

"Busca daqui, busca dali, tem o momento a saga de diagnósticos, remédios. Hoje já melhorou muito. Há 20 anos não podia dar um diagnóstico de autismo antes dos três anos, o que hoje em dia é considerado quase criminoso, porque você entrar com abordagem estimulante, correta, quanto mais precoce melhor para se preparar as intercorrências que vão surgir pela síndrome", menciona.