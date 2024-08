Bel Kutner abre sua intimidade e confessa sobre filho: 'Responsabilidade, preocupação e boleto'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bel Kutner analisa sobre os desafios na criação do filho que vive com síndrome rara e combate o capacitismo

Bel Kutner (54) é atriz e diretora, são anos no ramo, mas a trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito maternidade. Sempre presente na vida do filho, ela é destaque nos palcos da vida com seu papel de mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre sua intimidade e confessa sobre educação do herdeiro: "Responsabilidade, preocupação e boleto".

A atriz é mãe de Davi, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com o músico Fabio Mondego. O jovem ele tem esclerose tuberosa, epilepsia também foi diagnosticado com autismo. A síndrome é uma doença rara, ainda pouco conhecida e com um diagnóstico difícil.

Bel avalia que a sociedade é bastante capacitista, o que foi um desafio na criação de seu filho. E não é só as pessoas, mas a atriz também menciona que muitas estruturas das cidades não foram pensadas para inclusão: "Todos os assuntos ligados a inclusão são importantes a todos, não só para deficientes. As cidades não foram pensados para isso [incluir as pessoas]".

Sobre ser mãe atípica, termo usado para se referir a mulheres que possuem filhos que vivem com alguma deficiência física ou intelectual, Bel Kutner declara: "Só aumenta o que toda mãe tem: responsabilidade, preocupação e boleto".

"Busca daqui, busca dali, tem o momento a saga de diagnósticos, remédios. Hoje já melhorou muito. Há 20 anos não podia dar um diagnóstico de autismo antes dos três anos, o que hoje em dia é considerado quase criminoso, porque você entrar com abordagem estimulante, correta, quanto mais precoce melhor para se preparar as intercorrências que vão surgir pela síndrome", menciona.

Por conta de uma sociedade extremamente capacitista, Bel lançou o videocast, Acesso Livre, disponível no canal do YouTube da Band Rio e nas plataformas de áudio, na forma de podcast. O projeto tem como intuito ampliar o conhecimento sobre educação inclusiva, acessibilidade, capacitação e pessoas com deficiência falando de sua experiência na vida profissional.

"Trabalhei com o diretor da Band Rio na Cidade das Artes e ele sugeriu e amei – o Guilherme Galhordi – que dirige com a gente, é genial, trabalha na Band e chamei a Lais Pimentel que é roteirista, escritora, ativa na causa, tem filho com Dowh jovem adulto. A gente vai aprendendo a lidar", confira entrevista completa.

