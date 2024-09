Astrid Fontenelle assume dar conselhos para filho adolescente: 'Palavra polêmica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Astrid Fontenelle dá mais detalhes sobre seu novo programa, Admiráveis Conselheiras, e reflete sobre envelhecimento

"Sei bem que a palavra conselho é polêmica, mas dou em forma de conversas". A frase é de Astrid Fontenelle (63), que assume aconselhar Gabriel (15), seu filho adolescente, e os amigos sempre através do diálogo. Agora, a partir desta sexta-feira, 27, a apresentadora poderá mostrar mais de seus bate-papos com pitacos e ensinamentos no programa Admiráveis Conselheiras (GNT).

"O fato de eu ser a mais velha nesses grupos todos faz com que a minha palavra, e a forma como me coloco, seja respeitada", diz, à CARAS Brasil. A atração promete trazer conversas de Astrid Fontenelle com mulheres 60+ , debatendo temas sensíveis e dando visibilidade para a faixa etária.

Para a apresentadora, é importante trazer personalidades femininas com essa idade porque, geralmente o envelhecimento é ligado à invisibilidade e falta de oportunidades nos meios de comunicação. "Basta assistir à TV para constatar quantas mulheres mais velhas têm destaque."

Leia também: Astrid Fontenelle lamenta morte de Rita Lee e desabafa: 'Uma das últimas corajosas'

Ela diz que lida bem com seu próprio envelhecimento, e entende que isso acontece por escolhas que tomou ao longo de sua vida. "Escolhi ter cabelo branco, escolhi não fazer procedimentos no rosto desde cedo, porque imaginava que lá na frente ia dar ruim de alguma forma. O resultado é que hoje falo a idade que tenho (também acho bobo mentir) e as pessoas dizem 'nem parece!'".

Nomes como Alcione (76), Conceição Evaristo (77), Marília Gabriela (76), Monja Coen (77), Wanderléa (80) e Zezé Motta (80) são alguns que participarão do programa, que vai ao ar às sextas-feiras, às 22h15. Fontenelle diz que a atração será uma grande e sincera conversa, que pode inspirar pessoas de todas as idades.

Abaixo, Astrid Fontenelle dá mais detalhes sobre o novo programa, conta mais sobre próximos projetos —como a continuação do quadro Chegadas e Partidas, do Fantástico (Globo)— e fala sobre a visibilidade para mulheres mais velhas. Confira trechos editados da conversa.

Como está seu coração ao assumir essa novidade, após anos com o Saia Justa?

Meu coração está em festa porque aos 63 anos fui desafiada a criar um novo programa. Participei intensamente dessa criação. O programa é a minha cara. Desejo só que tenha vida longa!

O Admiráveis Conselheiras promete mostrar como mulheres 60+ podem ser ativas, corajosas e abertas para novas experiências. Você sente que o programa pode ajudar a combater o etarismo?

O Admiráveis Conselheiras vem para dar esse espaço, desafiar os estereótipos, mostrando mulheres incríveis e quanto mais velhas mais incríveis. Na verdade, no programa, vamos compartilhar histórias inspiradoras, aprendizados que podem inspirar pessoas de qualquer idade. Eu mesma saí bem motivada de algumas conversas. Porque o programa é uma grande e sincera conversa.

Qual a importância de trazer visibilidade para as mulheres 60+ em um programa de entrevistas?

Muitas vezes, a sociedade (que somos nós) associa o envelhecimento, e acho que principalmente das mulheres, à invisibilidade. Basta assistir à TV para constatar quantas mulheres mais velhas têm destaque.

Além disso, o Admiráveis Conselheiras promete conversas francas e emocionantes. Teve algum momento que te tocou de uma forma mais profunda?

Vários. Já na estreia, com Marilia Gabriela, a quem chamo de professora, fomos às lágrimas. Com Dona Conceição Evaristo pude perceber que pessoas da minha família foram racistas num determinado momento. Com Wanderléa me sensibilizei com a depressão que ela atravessou com a perda de um filho...

Além dessa estreia, você está tocando novos projetos?

Vou voltar a gravar o Chegadas e Partidas para mais uma série no Fantástico e estou criando. Tem teatro, tem site... interessados favor se manifestar!