Entenda o motivo por trás da saída de Astrid Fontenelle do 'Saia Justa'

Há poucas horas de ter nova estreia com Eliana, o programa da GNT teve Astrid Fontenelle como apresentadora ao longo de 11 anos

Astrid Fontenelle colocou um ponto final na história com o programa da GNT, Saia Justa, e terá um novo projeto no canal destinado à mulheres com mais de 60 anos. A novidade foi recebida com alegria pela substituta dela, Eliana, que comandará as conversas do Saia Justa a partir dessa quarta-feira(7): "Inspiradora", escreveu a loira.

Apesar do clima leve entre as duas, Astrid confessou que ficou chateada com a forma que deixou o sofá da produção, apontando que sentiu raiva. Saiba a seguir o motivo por trás da saida da jornalista.

Foi no fim do ano passado que a apresentadora contou aos fãs que não estaria mais entre as participantes do programa, que comandou por mais de 11 anos. Segundo ela, a direção queria que houvesse uma reformulação, o que a incomodou:

"Foi assim: 'queremos renovar, vamos mudar as peças'. Mas não mudaram todas as peças, mudaram duas. Eu fiquei chateada, surpresa e com raiva, mas cumpri minha jornada", explicou ela na ocasião.

Na nova temporada, o programa será composto por Tati Machado, Rita Batista, Bela Gil e a nova contratada da Globo, Eliana. Apesar dos sentimentos para baixo, Astrid se despediu do Saia Justa com uma homenagem: "Deixaram eu escrever o texto que eu quis, do jeito que eu quis. Foi lindo e respeitoso".

Astrid Fontenelle chora em despedida do Saia Justa

Em novembro de 2023, Astrid anunciou a saída ao público do programa e se emocionou. Na ocasião, ela dividia a condução do programa como Bela Gil, Larissa Luz e Gabriela Prioli.

"Sou muito grata, muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que tá aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos. Gente, é muito tempo. São 11 anos. Não existe uma certeza sobre o que é o tempo, mas deu o meu tempo. Foi bom esse tempo. Foi muito valoroso esse tempo. Obrigada a cada menina que sentou comigo no sofá. É só com vocês, só com essa sororidade, que eu entendi um monte de coisas sobre a minha vida pessoal", disse ela na ocasião.