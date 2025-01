Ary Fontoura celebra aniversário de 92 anos: 'Feliz por poder chegar até aqui'

O ator Ary Fontoura reuniu familiares e amigos famosos em uma festinha para celebrar a chegada de seus 92 anos de vida

Dia de festa na casa de Ary Fontoura! O ator usou as redes sociais para compartilhar um vídeo especial em celebração a chegada de seus 92 anos de vida, completados nesta segunda-feira, 27.

Em seu Instagram oficial, o aniversariante do dia mostrou detalhes da festinha intimista que realizou em sua casa. Além de familiares, o veterano recebeu amigos famosos como Fernanda Montenegro, Flávia Alessandra, Klebber Toledo, Marco Nanini , entre outros.

No vídeo publicado por Ary Fontoura, ele aparece segurando o bolo personalizado do evento enquanto agradece por mais um ano de vida. "Aqui estou eu completando 92 anos de idade. É bastante tempo, não é? Mas não vamos falar desse tempo, não. Vamos falar do tempo de agora e dos amigos que sempre me envolvem e só me trazem alegria", iniciou ele.

"Viver com muitos amigos vale a pena, muito obrigado!", completou o ator. Na legenda, ele reforçou os agradecimentos: "Hoje eu completo 9.2! Muito feliz por poder chegar até aqui, sendo amado e cheio de saúde. Obrigado, obrigado", escreveu.

Ainda no sábado, 25, o veterano celebrou de forma antecipada seu aniversário ao lado da atriz Beth Goulart, que também completou mais um ano de vida em janeiro. Os famosos, que são vizinhos, se reuniram em uma festinha intimista para comemorar a data especial de ambos.

Ary Fontoura revela se arrepende de ter largado faculdade

Recentemente, o ator Ary Fontoura surpreendeu seus fãs ao fazer uma revelação sobre sua vida profissional. Em participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, o artista confessou que se arrepende de ter abandonado a faculdade de Direito quando era mais novo.

Durante a entrevista, Ary, que hoje tem 92 anos, afirmou que decidiu deixar o curso para seguir sua carreira no teatro, mas que ainda encontra dificuldades de encontrar trabalhos; confira mais detalhes!

