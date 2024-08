Ary Fontoura capricha na malhação em suas redes; por que idosos devem se exercitar?

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica sobre exercícios físicos em pessoas idosas após publicação de Ary Fontoura

Nos últimos dias, o ator Ary Fontoura (91) caprichou na malhação e compartilhou alguns registros em suas redes sociais se exercitando, a publicação foi um sucesso, mas levantou debate se pessoas idosas podem praticar exercícios físicos. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologistaFabio Jennings esclarece o assunto.

Segundo o especialista, o ato de praticar exercícios físicos pode e deve ser realizado em qualquer idade, principalmente em pessoas idosas. É importante ressaltar quando mais cedo na vida a pessoa começar a praticar exercícios físicos, maiores os ganhos para a saúde em geral, porém ele orienta.

"Em idosos, desde que respeite-se individualidade física, os exercícios trazem somente benefícios. Além de ser recreacional, a atividade física faz parte do arsenal de tratamentos da maioria das doenças crônicas que atingem os idosos", avalia.

O Dr. Fabio reforça que existem inúmeras vantagens para quem tem o hábito de realizar exercícios físicos, principalmente em pessoas idosas, mas menciona que é importante passar por uma avaliação médica antes de se exercitar caso o paciente apresente alguma limitação muscular.

"No geral, não há limitações para a prática de exercícios, desde que a pessoa passe antes por uma avaliação médica, especialmente das condições das articulações e do estado cardiopulmonar. Assim, a prescrição da atividade é individualizada", explica.

QUEM TEM ARTRITE PODE SE EXERCITAR?

O reumatologista afirma que pacientes com artrite devem se exercitar, pois os exercícios físicos orientados fazem parte do tratamento de doenças das articulações, tanto as causadas por desgaste quanto as autoimunes.

"As limitações para praticar exercícios podem ocorrer quando a pessoa tem, além da artrite, doenças cardíacas ou pulmonares graves ou descompensadas com risco de piorarem mediante esforços excessivos, mas, em geral, existem inúmeras formas de adaptar exercícios para que, mesmo aqueles com deformidades articulares, consigam realizar um programa regularmente", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ARY FONTOURA NAS REDES SOCIAIS: