Beth Goulart e Ary Fontoura comemoram aniversário juntos com festinha especial

Comemoração em dose dupla! Os atores Beth Goulart e Ary Fontoura se reuniram para celebrarem o aniversário juntos em uma festinha intimista

Os atores Beth Goulart e Ary Fontoura se reuniram no domingo, 26, para celebrarem em dose dupla o aniversário de ambos. A artista completou 64 anos de vida no último sábado, 25, enquanto o veterano faz 92 nesta segunda-feira, 27.

Vizinhos de condomínio, Beth e Ary decidiram se reunir para comemorar as datas especiais em uma festinha única e intimista. Por meio das redes sociais, a filha de Paulo Goulart (1933-2014) e Nicette Bruno (1933-2020) mostrou alguns detalhes de como foi a celebração.

No vídeo publicado por Beth Goulart, é possível perceber a mesa decorada com bastante docinhos e dois bolos com os respectivos nomes dos aniversariantes. Os atores ainda posaram para fotos ao lado de familiares e amigos próximos, que marcaram presença na festinha para prestigiá-los.

"O verdadeiro sucesso para mim é ter amigos sinceros e ser rodeada de amor e assim foi meu aniversário e também de Ary Fontoura. Uma reunião de amigos que multiplicam a alegria, o amor, a cumplicidade, a generosidade, o talento e a felicidade que é celebrar a vida com consciência e gratidão", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Ary Fontoura também usou as redes sociais para compartilhar uma foto da comemoração dupla ao lado de Beth Goulart. "Parabéns minha amiga querida! Que Deus te abençoe sempre", desejou o veterano à aniversariante.

