Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde da filha após nova internação

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, mostrou Maria Guilhermina no hospital e falou sobre o quadro de saúde dela

Letícia Cazarré usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 25, para atualizar o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de dois anos, que voltou a ser internada.

Nos Stories do Instagram, a mulher do ator Juliano Cazarré postou um vídeo da menina no hospital e revelou que ela teve febre. "De manhã estava ótima, agora à noite intercorreu e teve febre", contou a famosa.

Mais cedo, Leticia deu os detalhes da internação da filha. "Ontem tivemos que internar a Guigui pela terceira vez este ano", revelou, mostrando os preparativos para ir ao hospital. "Engolindo um pão antes de entrar na ambulância."

Depois, ela mostrou a filha a caminho da unidade médica e revelou que só conseguiram dormir às 3h. "Os barulhos da UTI começam cedo e não param nunca mais. Isso foi uma das coisas que me fez crescer na virtude da paciência nos 8 meses seguidos que passei com ela na UTI logo que nasceu. Só se ganha paciência vivendo situações que nos tiram a paz", desabafou.

Confira:

Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde da filha - Foto: Instagram

Leticia Cazarré relembra momento especial com Papa Francisco

Nesta última quarta-feira, 23, Leticia Cazarré relembrou um momento mais do que especial ao lado de Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, 21, aos 88 anos. Ela postou algumas fotos em que aparece ao lado do marido Juliano Cazarré e do filho Estêvão, que na época tinha meses de vida. A família surgiu recebendo a bênção do Pontífice.

"Há menos de um ano, em 22 de maio de 2024, com meu pequeno Estêvão, de 80 dias de vida, nos braços, tive um privilégio que todo católico sonha em ter, mas poucos realizam. Até hoje essa lembrança me causa borboletas no estômago e lágrimas nos olhos. Obrigada, meu Santo Padre! Me faltam as palavras", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!

