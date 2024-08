Antonio Calloni abre álbum de fotos especiais em aniversário do filho

O ator Antonio Calloni realizou uma bela homenagem de aniversário ao filho, Pedro Calloni, que completou 30 anos: 'Orgulho'

Dia de festa na família de Antonio Calloni! O ator usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem de aniversário ao filho, Pedro Calloni, que está completando 30 anos de vida nesta terça-feira, 20.

Em celebração a data especial, Antonio selecionou diversas fotos ao lado do herdeiro, fruto de seu casamento com a jornalista Ilse Rodrigues. O álbum de registros do aniversariante foi compartilhado no Instagram oficial do ator.

Ao longo do carrossel de imagens, é possível observar algumas fotos antigas de Pedro ainda pequeno, da época em que era adolescente e, para fechar com chave de ouro, o momento em que subiu ao altar com a esposa, Kelly Sayer, em março de 2023.

"30 anos. Muito orgulho do homem que você se tornou, meu filho. Te amamos", declarou o famoso. Nos comentários da publicação, diversos internautas parabenizaram o filho de Antonio Calloni e ressaltaram a grande semelhança entre pai e filho.

"Muito parecido com você! Parabéns pra ele!", escreveu uma seguidora. "Parecidíssimo com você! Deus o abençoe grandemente! Linda sua família", disse outra. "Parabéns Pedro! Parabéns família!", falou uma terceira.

Confira a publicação:

Antonio Calloni fala sobre educação do filho

Antonio Calloni (62) tem uma carreira brilhante como: poeta, cantor, escritor, produtor e dublador. A trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito paternidade. Sempre presente na vida do filho, ele brilha nos palcos da vida com seu papel de pai.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre as transformações em sua vida após a paternidade e confessa sobre a educação do filho: "Fiquei com a parte criativa". Calloni ainda analisa que a função de um pai é transmitir conhecimento aos seus filhos