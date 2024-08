Antonio Calloni confessa sobre educação do filho: ‘Fiquei com a parte criativa’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Antonio Calloni abre o coração ao falar de sua relação com o filho e transformações na vida com a paternidade

Antonio Calloni (62) tem uma carreira brilhante como: poeta, cantor, escritor, produtor e dublador. A trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito paternidade. Sempre presente na vida do filho, ele brilha nos palcos da vida com seu papel de pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista analisa transformações em sua vida após a paternidade e confessa sobre educação do filho: "Fiquei com a parte criativa".

O ator é pai de Pedro Calloni, fruto do seu casamento com a jornalista Ilse Rodrigues, com quem ele está junto há cerca de 30 anos. Antonio brinca: "Como pai, sempre fui um “deseducador” perfeito (risos). A Ilse educou e eu fiquei com a parte criativa, lúdica".

Apesar da piada, Calloni analisa que a função de um pai é transmitir conhecimento aos seus filhos: "Ser pai é ensinar por osmose, sem proferir verdades absolutas. O mundo ensina muito mais. O pai cuida, dá amor e, principalmente, acolhe".

Calloni tem diversos trabalhos no audiovisual brasileiro, sendo considerado um dos atores mais respeitados do país. Ele revela que sempre foi fácil conciliar carreira com paternidade, pois não abre mão e prioriza os momentos com a família: "Sempre conciliei muito bem a carreira com a paternidade. Nunca fui workaholic, gosto de ficar sem fazer nada, ficar com meus entes queridos", confessa o ator.

UM FUTURO COM BOAS NOVIDADES

No mês de junho, Antonio Calloni passou a integrar a lista de artistas que encerraram contrato com a Globo. O ator estava na emissora há 38 anos e seu primeiro trabalho foi na minissérie Anos Dourados. Com relação aos seus próximo projetos na carreira, ele não pode não dar muitos detalhes por questões de contrato, mas adianta que coisas boas estão a caminho!

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Calloni declarou que encerrou seu vínculo fixo com a TV Globo de forma tranquila e que as portas continuam abertas para próximos projetos. O ator ainda avaliou que essa é a nova tendência do mercado audiovisual, onde não terão mais longos contratos, mas sim por obra.

"Encerrar esse ciclo foi tranquilo porque já estava preparado. É um processo que começou anos atrás, sabia que esse era o caminho. Na verdade, venho me “preparando” desde que comecei minha carreira (risos). As portas da Globo e de todas as emissoras, dos streamings, dos cinemas e dos teatros continuam abertas",confira entrevista completa.

