Aniversariantes do dia, Gal Costa e Marina Sena dividem música e admiração de fãs

Nesta quinta-feira, 26, Marina Sena completa 28 anos e Gal Costa faria seu 79º aniversário; até hoje, as artistas recebem comparações e carinho de fãs

Gal Costa (1945-2022) e Marina Sena (28) já dividiram o dia 26 de setembro, os estúdios de gravação e, até hoje, compartilham as comparações entre suas vozes e posturas. Para a cantora da nova geração, o ícone musical, que morreu aos 77 anos, é dona da "maior voz do Brasil" e sua maior inspiração.

Nesta quinta-feira, 26, Gal Costa completaria 79 anos . A data também marca o aniversário de Marina Sena, que chega aos 28 e segue fazendo homenagens para a artista em seus shows mais recentes —como aconteceu no festival de música João Rock deste ano, por exemplo.

Apesar das homenagens recentes, a cantora pop é fã da artista há muitos anos. Em entrevista ao portal Metrópoles, ela revelou que a primeira música que aprendeu a cantar foi Brasil, na voz de Gal Costa. Sena já chegou a afirmar que carrega o que aprendeu com a veterana em quase todas suas manifestações artísticas.

Leia também: Sophie Charlotte recorda apoio de Gal Costa em filme: 'Autorizou e incentivou'

As duas dividiram também os estúdios de gravação para fazer uma versão especial de Para Lennon e McCartney, música clássica do Clube da Esquina. A nova versão da canção se tornou a última produção de Gal Costa, que não resistiu a um infarto agudo no miocárdio em novembro de 2022.

No ano seguinte, Marina Sena aproveitou sua apresentação no último dia do The Town, festival de música em São Paulo, para prestar um grande tributo à sua inspiração. Com sensualidade e carisma, marcas registradas da artista, ela colocou um pouco de sua personalidade em canções como Nada Mais, Dê um Rolê, Baby, Força Estranha e Meu Nome é Gal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Town (@thetownfestival)

Entre críticas e elogios, Marina Sena reforçou que não estava apenas cantando as canções da artista, mas sim, estava cantando para ela, sem a intenção de se tornar uma nova Gal Costa. "Gal é a cantora mais importante da minha vida, ela que me tirou do interior, a arte dela fez muito por mim", disse.

Sena nasceu no município de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, e começou a compor aos 15 anos. Ela iniciou sua carreira musical profissionalmente aos 18, porém, foi aos 25, com o lançamento do sucesso Por Supuesto, do álbum De Primeira, que ganhou reconhecimento nacional.