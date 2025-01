Aline Wirley faz declaração especial para Igor Rickli: '15 anos caminhando juntos'

A cantora Aline Wirley prestou uma homenagem especial e romântica ao marido, Igor Rickli; casal celebra 15 anos de união em 2025

A cantora Aline Wirley usou as redes sociais na quarta-feira, 15, para publicar uma declaração bastante especial ao marido, o ator Igor Rickli. Por meio de seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da TV Globo, compartilhou uma foto descontraída do casal e contou que, em breve, eles completarão 15 anos juntos.

No registro escolhido por Aline para prestar a homenagem ao companheiro, os dois, que estão aproveitando alguns dias de descanso em família na Bahia, aparecem sentados na areia da praia apreciando o início da noite. "Sob a luz da lua cheia, fizemos planos, trocamos juras de amor e agradecemos", iniciou ela.

"Em 2025, celebramos 15 anos caminhando juntos e, às vezes, parece que foi ontem que nos conhecemos. Meu amor, você me dá sorte na vida", completou a cantora. Aline Wirley e Igor Rickli são pais de três filhos: o ator Antônio Caramelo, de 10 anos, Fátima, de 10 e Will, de 7.

Em dezembro do ano passado, os dois celebraram o primeiro ano de adoção de Fátima e Will. Aline e Igor conheceram os pequenos durante viagem para Manaus. Apesar de já estarem com o casal há algum tempo, as crianças foram apresentadas publicamente somente em julho de 2024.

Aline Wirley se declara para Igor Rickli - Reprodução/Instagram

Aline Wirley revela mudanças em sua vida após maternidade

Profissões não faltam no currículo de Aline Wirley. Ela é atriz, cantora, compositora e, com muito orgulho, mãe! Em entrevista recente à CARAS Brasil, a artista contou como concilia todos os seus projetos e revelou como a maternidade transformou e impactou sua vida: "Consigo escrever um livro"; confira o bate-papo completo com a artista!

