Alvaro avalia viagem com Anitta a França: 'Realmente faz tudo'

Assim como outros amigos célebres de Anitta, o influenciador Alvaro esteve com a cantora em St. Tropez, na França, e relatou a experiência

De retorno ao Brasil, após passar alguns dias na França ao lado dos amigos, Alvaro relatou aos seguidores como é viajar ao lado de Anitta, nesta quinta-feira (18). O influenciador é amigo da cantora e esteve pela primeira vez no grupo de pessoas que acompanham a poderosa em passeios luxuosos e divertidos, pelos quais ela foi elogiada.

"Como foi viajar com a Anitta? Ela parece divertida. Queria muito ser amiga dela, que tristeza!", escreveu uma seguidora na caixinha de perguntas do Instagram. Do aeroporto, prestes a embarcar dando fim na viagem, Alvaro respondeu:

"Eu amei. Ela literalmente faz tudo, mesmo! Sei que é um meme isso, mas ela literalmente faz tudo. Ela que escolhe os restaurantes, as comidas, os passeios, faz as reservas. Ela organiza tudo", relatou ele.

O humorista confessou aos seguidores, que mesmo sendo amigo da cantora, ainda se sente um pouco tímido com ela, mas que ainda assim divertiu Anitta:

"Eu perto dela ficou muito tímido, porque ela me intimida. É a Anitta do seu lado, então, eu fico muito calado. Mas toda vez que eu abria a boca pra fazer uma piada ela ria, ria muito. Tento me soltar, mas aí eu penso: 'vou soltar besteira perto dessa mulher inteligente'. Mas, foi maravilhoso demais. Viajarei sempre que for chamade!", concluiu.

Alvaro e Anitta se aproximaram recentemente

A cantora e o influenciador têm amigos em comum, como é o caso de Rafa Uccman e Lucas Guedes, no entanto, já foram distantes um do outro. Em entrevista ao Poccast, ao ser questionado sobre amizade entre os dois no ano passado, Alvaro contou que não havia conflito entre os dois, mas que os dois apenas não eram amigos como no caso de Rafa e Lucas: "Não tenho a mesma amizade que vocês têm com ela, mas nos tratamos bem", disse ele na ocasião.