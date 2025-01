Rosângela Castelli se dedica à produção de leite em um sistema moderno com a ordenha robotizada

Moradora de Selbach, uma cidade com cerca de 5100 habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul, Rosângela Castelli (45) é a proprietária administrativa da Agro Castelli, onde se dedica à produção de leite em um sistema moderno com a ordenha robotizada.

Apesar de ter sonhado em ser professora, Rosângela encontrou no agro sua verdadeira vocação. “O agro me fez perceber a importância do meu trabalho dentro da propriedade rural”, avalia ela.

Dedicada, ela divide as tarefas da propriedade com o marido, que cuida da parte financeira, da lavoura e da dieta dos animais. Ela, por sua vez, está à frente do manejo do gado, da operação da tecnologia de ordenha e ainda encontra tempo para cuidar da casa.

“Com o passar dos anos, fui provando meu potencial. Apesar de ser cansativo, me sinto realizada”, atesta ela.

