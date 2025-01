Natalia Martins trocou formação em direito pela vocação do agro: 'Legado da minha família'

Em entrevista à Revista CARAS, Natalia Martins comenta os desafios de assumir a sucessão da família pecuarista e reflete sobre o machismo no meio agro

Representante da 6ª geração de uma família de pecuaristas, Natalia Martins (27) é uma das grandes lideranças da Fazenda Camparino, em Cáceres, no Mato Grosso, com foco no melhoramento genético do gado.

Formada em Direito, ela chegou a atuar na área, mas logo percebeu que sua verdadeira vocação estava no universo do agro. "Consigo transitar entre a fazenda e a cidade realizando o que mais amo: trabalhar e levar o legado da minha família adiante", diz Natalia Martins .

Fazer herdeiro é fácil, o difícil é fazer um bom sucessor. (Natalia Martins)

À frente da gestão financeira e comercial da propriedade, Natalia também busca fortalecer a comunicação digital, aproximando gerações. "A sucessão me trouxe desafios, responsabilidades e oportunidades, tanto no quesito pessoal quanto profissional. Fazer herdeiro é fácil, o difícil é fazer um sucessor", afirma.

Na contramão de um setor majoritariamente masculino, Natalia acredita que não há machismo que vença uma mulher determinada e disposta a fazer a diferença. "Fui criada para ser forte", avisa ela.

No Mato Grosso, Natalia é uma das lideranças da Fazenda Camparino. Ela ainda encontra tempo para auxiliar os pais na Fazenda Batuque, também situada na cidade de Cáceres.

