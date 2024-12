Michelly Duarte impulsiona o agro com autenticidade: 'A verdadeira felicidade'

Em entrevista à Revista CARAS, a produtora rural Michelly Duarte destaca a importância do agro em sua trajetória e abre o coração ao falar da família

Nascida no interior de Goiás, Michelly Duarte (34) sempre soube que sua vida estaria conectada ao campo. Crescendo em uma família ligada ao agro, a convivência com a lida do gado e o cuidado com os

animais moldaram sua paixão pela vida rural.“Nasci em uma família em que todos têm um pedacinho de terra no interior de Goiás. Cresci tomando leite no curral e a melhor parte da minha vida foi vivida em uma fazenda”, relembra Michelly.

Atualmente morando no interior de São Paulo com o marido, Rodrigo Freitas, e os filhos, João Gabriel (6), Felipe (4) e Sofia (2), ela administra a rotina da família e dos afazeres da fazenda, voltada ao melhoramento genético da raça de gado Guzera, além de criar cavalos da raça Appaloosa.

“Eu aproveito enquanto as crianças estão para a escola para fazer as coisas que não quero que eles estejam por perto, mais pelo risco de eles se machucarem. Eu deixo as coisas mais tranquilas, como pegar ovos ou dar comida para os animais, por exemplo, para fazer com a ajuda deles”, explica ela, que busca transmitir os valores aprendidos na vida no campo para a próxima geração e ressalta a importância de ensiná-los a simplicidade e a verdadeira felicidade.

“Nós queremos ensinar os mesmos valores que aprendemos para a formação do caráter deles. E, principalmente, que somente na simplicidade nós encontramos, de fato, a verdadeira felicidade”, afirma ela.

Apesar de ser mulher em um setor predominantemente masculino, Michelly nunca enfrentou barreiras significativas. Graças ao apoio constante de seus pais, ela sempre teve liberdade para aprender e se envolver em todos os aspectos da fazenda. Para ela, não existe limitação quando se faz o que se ama. “Quando a gente faz o que ama, sempre encontra uma solução para toda dificuldade”, afirma.

Além das demandas na fazenda, Michelly também se dedica a diferentes projetos. Ela trabalha com óleos essenciais, faz doces e queijos com o leite retirado da fazenda e ainda exerce uma carreira de modelo, representando marcas tanto do setor agro quanto de outros segmentos.

Para completar, ela compartilha sua rotina e seus aprendizados nas redes sociais, em que soma mais de 300000 seguidores, inspirando outras mulheres e famílias com sua simplicidade, sinceridade e carisma. “É como meu marido sempre diz, sou mil e uma utilidades”, finaliza ela, aos risos.

