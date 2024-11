Com o patrocínio da FAESP, CARAS Country Talks destaca a liderança feminina no agronegócio

Evento em São Paulo reuniu mulheres influentes para debater os desafios e avanços do setor

No dia 15 de outubro de 2024, Dia Internacional da Mulher Rural, o CARAS Country Talks celebrou as mulheres que transformam o agronegócio brasileiro. O evento, realizado no Blue Note em São Paulo às 18h, é uma iniciativa da CARAS com o patrocínio da FAESP, projetada para reconhecer e dar espaço às vozes femininas do agro.

A participação ativa das mulheres no agro tem moldado o setor de forma impactante, e esse cenário foi tema central do encontro, que destacou a necessidade de discutir desafios e avanços.

Nos últimos dois anos, a CARAS tem acompanhado de perto a trajetória dessas protagonistas e compartilhado suas histórias por meio da coluna CARAS Country.

Para mais informações, acesse: https://caras.com.br/canal/country/

Estatísticas do protagonismo feminino no agro

Aproximadamente 14 milhões de mulheres estão no setor;

19% são proprietárias de propriedades agrícolas;

947 mil mulheres administram seus próprios negócios;

34% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres;

Em torno de 30 milhões de hectares estão sob gestão feminina, representando 8,5% da área agrícola do país.

No painel principal, moderado pelo conferencista José Luís Tejon, foi discutido o tema “Inovação e Desafios no Agronegócio: Como as Mulheres Estão Liderando a Transformação”, abordando pilares como economia, sustentabilidade, sucessão e inovação.

No painel "Compromisso Alimentar, Energético e Ambiental: Mulheres Agro Líderes", a empreendedora e produtora rural Juliana Farah trouxe sua perspectiva.

“Tive a honra de participar deste evento, onde compartilhei a realidade das mulheres do campo, suas lutas, conquistas e como a comissão de mulheres da FAESP/Senar está ajudando a trazer essas produtoras para ter uma maior visibilidade”, relata.

Veja o vídeo dos melhores momentos do evento.