Fabiane Astolpho é referência em inovação estratégica e Inteligência de mercado para o agro

Após atuar por 23 anos no mundo corporativo, a engenheira agrônoma lançou consultoria que abriu portas para outras mulheres atuarem na área

Fabiane Astolpho nasceu em São Paulo, capital. Teve uma infância completamente urbana, sem qualquer contato com o mundo rural. Mesmo assim, sentia vontade de trabalhar no campo – vocação que percebia desde pequena. “Minha mãe falava que antes dos 10 anos, quando a maior parte das meninas da minha idade sonhava em ser bailarina, modelo ou atriz, eu já queria ser agrônoma. Não havia uma explicação lógica para isso, só vontade mesmo. Não tinha pai ou alguém da família que fosse fazendeiro...”.

Fabiane até tentou outros rumos, quando optou por fazer magistério – ensino médio profissionalizante para formação de professores infantis. Mas logo percebeu que estava no lugar errado... E um teste vocacional confirmou o que ela já sabia. “Eu me correspondia com os institutos de pesquisa, trocava cartas com pesquisadores. Porque já naquela época eu assistia na televisão as matérias sobre o mundo agro e queria mas informações e boletins técnicos”, relata. Resultado? Em 1991, aos 19 anos, fez sua matricula em Engenharia Agronômica na Esalq (Piracicaba/SP).

O inicio da trajetória foi de muito aprendizado; os institutos de pesquisas que existiam na área de agricultura e pecuária se dedicavam ao trabalho de base ainda, de adaptar as variedades para o clima tropical do Brasil. “O trabalho de melhoramento genético era feito na unha, realizando polonização na mão. Demorava muitos anos para que se conseguisse lançar uma variedade nova, mais adaptada, por exemplo. A gente não tinha tanta tecnologia, tanta visibilidade e não produzíamos como hoje. Ainda valia muito aquele ditado: não estudou, vai para a roça!”, lembra.

Recém-formada, Fabiane tornou-se a primeira mulher representante técnica de venda do campo na DuPont, que hoje é a Corteva. “Foi meu primeiro emprego. Entrei em 1996, quando não existia mulher nesse setor na empresa. Eu sabia que tinha de entrar pelo campo para poder ir para o marketing, para o desenvolvimento de mercado, trabalhar mais com estratégia, que era o que eu realmente gostava”, diz ela, que é mestre em Agricultura Tropical pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com MBA em Marketing pela ESPM, Project Management (PMI) na Georgetown University (EUA), Master Internacional em Liderança Horizontal pelo Instituto IMO e Programa de Preparação para Conselheiros (FIA) FIA Business School.

Por 23 anos, Fabiane desenvolveu negócios em mais de 15 países; trabalhou para multinacionais como Incotec, SwissRe e DuPont, passando por váios setores dentro das empresas, sendo que em duas delas montou, do zero a divisão agro no Brasil. “Ajudei essas empresas a acessarem o agronegócio brasileiro. Montei o departamento agro dentro delas. Isso me deu muita base e conhecimento”.

Perto de chegar aos 50 anos de idade, Fabiane entendeu que era hora de recalcular a rota. Foi quando encerrou a carreira corporativa para empreender junto com outras duas sócias da mesma faixa etária. “Deixei de trabalhar em multinacionais para virar empreendedora com um propósito que, meio sem saber, fui estruturando ao longo da minha carreira: abrir as portas para mais mulheres, mostrando que elas podem atuar em qualquer segmento, do agro ou não. O apoio ao feminino iluminou essa minha nova fase”.

Nasceu, então, a Fruto Agrointeligência, onde Fabiane atua como CEO e dá consultoria em Inovação Estratégica e Inteligência de Mercado. Com 63 colaboradores em todo o Brasil, a empresa fortalece a atuação das mulheres no agronegócio ao democratizar o acesso a conhecimento estratégico — como análise de mercado, comportamento do consumidor e tendências de inovação —, permitindo que elas ocupem espaços técnicos, comerciais e decisórios com segurança e autoridade. Ao mostrar que estratégia não tem gênero, a empresa rompe estereótipos e oferece ferramentas que ampliam a presença feminina em todos os segmentos do setor. Mais do que promover inclusão, a Fruto transforma cultura ao provar, na prática, que o conhecimento é o verdadeiro agente de mudança.

Fabiane também dá palestras por todo o país – segundo ela, por propósito e não profissão. “O agro tem muita necessidade de multiplicar conhecimentos, trocar informações, apresentar novas tecnologias. Então, foi natural aparecerem convites para palestrar para grandes e pequenos grupos. Procuro ser bem didática em minhas falas e explicar sobre como fazer, como pensar, o que pensar, como se organizar nesse setor. Sempre que abordo o tema inovação, enfatizo que é uma área difíci,l porque temos que mudar o jeito de fazer e as vezes é doloroso isso. A governança e a inovação devem andar juntas. Você precisa saber muito claramente seu objetivo, como e com quem irá alcançá-lo, para aí começar a execução dos projetos”.

Fabiane também é co-autora do livro Mulheres do Agronegócio: Sucesso Feminino no Campo, da editora Leader, lançado em 2023. A obra apresenta histórias de 24 mulheres que compartilham os desafios, aprendizados, erros e acertos ao longo de suas vivências no agronegócio. “O agro aceitou a Fabiane urbana porque temoso valores iguais: trabalho, esforço, família”.

Casada com o engenheiro de alimentos José Ricardo, de 55 anos, Fabiane é mãe de Fernanda, de 20 anos, e Francisco, de 17. Conciliar as tarefas da jornada dupla não foi fácil, mas como boa engenheira e estrategista, ela encontrou um jeito. “Eu tive que terceirizar muitas coisas dos meus filhos. Passava poucas horas com eles, mas as que passava, eram de qualidade. Tinha uma colaboradora que me ajudava e dormia em casa, babá, motorista da escola, outro motorista para as atividades extras, além do marido e da ajuda dos avós. Até para meus vizinhos eu pedia ajuda quando precisava, porque houve uma época que eu viajava muito pelo Brasil e exterior. Se tivermos uma boa rede de apoio, é possível educar os filhos – mesmo a distância. Há seis anos tenho mais tempo, porque como consultora o trabalho oferece maior flexibilidade. Passei a estar mais presente bem na adolescência, que é uma fase importante para acompanhar mais de perto”.

Sempre que pode, Fabiane gosta também de se dedicar a longas caminhadas, o que considera uma terapia ativa. “Gosto de fazer caminhada e peregrinação, quando chego a andar 25, 30 km por dia. É um momento de muita reflexão. No meu trabalho com o agro lido muito com estratégia. De vez em quando, é bom parar para estar no campo mesmo. Seja na roça ou nas trilhas, o verde é tão bom para refletir, meditar”.

Fabiane, o marido e os filhos em uma das caminhadas que tanto adora

Fabiane no lançamento do livro Mulheres do Agronegócio: Sucesso Feminino no Campo, do qual é co-autora