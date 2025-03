Especialista explica diagnóstico de Rocco, cachorrinho do ex-BBB Cezar Black: 'Aumentando'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica veterinária Nayara Freire fala sobre o estado de saúde de Rocco, cachorrinho de estimação do ex-BBB Cezar Black

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black (37) chocou o público ao atualizar e revelar o estado de saúde de Rocco, seu cachorro de estimação. O pet, que já está com o famoso há 10 anos, foi diagnosticado com câncer nos ossos e precisou amputar uma das patas recentemente.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica veterinária Nayara Freire explica sobre o câncer em cachorros e atualiza o estado de saúde do Rocco. Cezar Black já havia revelado que o cachorrinho apresentou metástase pulmonar e no começo do ano o ex-BBB revelou que seu pet foi diagnosticado com câncer.

Segundo Nayara Freire, médica veterinária que acompanha Rocco, o animal começou a apresentar uma claudicação, ou seja, uma dor ou dificuldade ao caminhar. Após exames clínicos, foi solicitado uma radiografia do membro e foi observado um desgate ósseo.

"Essa imagem normalmente ela é bem característica, foi realizado uma biópsia, essa biópsia saiu com resultado de câncer [...] diante deste resultado, sabendo que era um tumor maligno, a gente sempre vai optar pela amputação, porque essa lise óssea, este desgaste ósseo, ele pode também gerar uma fratura patológica. Então, a recomendação em tumores ossos [em animais] é sempre a remoção de todo membro.", declara.

A especialista menciona que não é algo incomum um cachorro desenvolver câncer e menciona que os casos estão aumentando, pois agora existe uma expectativa de vida maior para os animais e pets mais idosos são mais propensos de se acometerem por estas patologias.

"Os cães eles podem desenvolver câncer assim como os humanos, não existe uma idade certa, mas a gente sabe que os idosos são os mais acometidos. A gente sabe que o diagnóstico de câncer em animais vem aumentando porque os animais estão vivendo mais tempo, aumentaram sua longevidade, e também a assistência veterinária tem sido mais procurada", explica.

A médica veterinária fala sobre o tratamento para cachorros que apresentam câncer: "Os tratamentos são bem similares aos humanos, assim como os prognósticos e os exames", finaliza a Dra. Nayara Freire ao avaliar o caso de Rocco, cachorrinho do ex-BBB Cezar Black.

