Rita Penariol leva a força da mulher para o agro: 'Conquistamos muito'

O amor pelo campo sempre correu nas veias de Rita Penariol. Enfrentando desafios diários, ela escolheu trilhar um caminho de aprendizado e superação para se dedicar ao agronegócio. Por meio de serviços braçais, dirigindo tratores, preparando a terra e construindo cercas para outros proprietários, ela aprimorou suas habilidades até se tornar uma pecuarista de destaque.

"Comecei a trabalhar desde novinha, venho de uma família muito humilde. O que tenho hoje não veio de herança, eu mesma construí. Vim de baixo, fui me aprimorando em cada detalhe, sempre tendo mais para aprender”, conta.

Atualmente dedicada à produção de cana-de-açúcar e soja, ela ainda nutre a paixão pela pecuária, com foco na cria, recria e comercialização de gado. Sua atuação se estende por diversos estados do Brasil, nos quais possui e administra as fazendas Santa Rita, Fênix e São Cosme e Damião, em Minas Gerais; Colorado, no Mato Grosso; e Lago Azul e Lagoa Triunfo, no Pará.

“Conquistei tudo com muito esforço. O que faço é com amor e dedicação total”, diz Rita. Embora a presença feminina no agronegócio tenha crescido nos últimos anos, ainda há muitos desafios.

A produtora rural reconhece os avanços conquistados, mas reforça que as mulheres ainda representam uma minoria no setor. “Já conquistamos muito na agropecuária. A mulher, mesmo com dificuldades, vem se destacando e desenvolvendo diversas atividades, transformando o campo, tomando as rédeas e fazendo um grande trabalho”, avalia.

Para equilibrar a vida profissional e familiar, Rita conta com o apoio do marido, o produtor rural Rodrigo Martins (44), com quem compartilha responsabilidades da gestão das fazendas. “Trabalhamos juntos, rodamos as fazendas, um ajudando o outro na lida”, explica.

Como forma de incentivar outras mulheres no agro, Rita faz questão de compartilhar suas experiências. “Sempre me agarrei à vontade de fazer a diferença. Nunca tive medo de nada e minha vontade de vencer sempre foi grande. Precisamos estar unidas, abertas à mudança e ao aprendizado, sempre com Deus nos guiando”, destaca ela, que ainda compartilha sua rotina nas redes sociais, nas quais soma mais de 600 mil seguidores.

“Transmito a realidade da produção agrícola como forma de compartilhar conhecimento e informação”, resume Rita, sem perder de vista que o caminho da mulher no campo ainda é longo e desafiador.

